Tập huấn chuyển đổi số và ra mắt Tổ Công nghệ số Hội Nông dân phường Hạc Thành

Chiều 26/1, Hội Nông dân phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên và ra mắt “Tổ Công nghệ số Hội Nông dân phường Hạc Thành”.

Ra mắt “Tổ Công nghệ số Hội Nông dân phường Hạc Thành".

Tại hội nghị tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh; đăng ký tài khoản và thực hành sử dụng các chức năng chính như: cập nhật thông tin hoạt động Hội, quản lý hội viên điện tử, tiếp cận thông tin, chính sách, dịch vụ hỗ trợ nông dân, kết nối tiêu thụ nông sản và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, hội viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Hội Nông dân phường tổ chức ra mắt “Tổ Công nghệ số Hội Nông dân phường Hạc Thành”. Tổ có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Nông dân phường về chuyển đổi số; triển khai các hoạt động chuyển đổi số của hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chuyển đổi số; hỗ trợ hội viên quảng bá sản phẩm, dịch vụ; hướng dẫn đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Giảng viên tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên hội nông dân phường Hạc Thành.

Hoàng Lan