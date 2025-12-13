Tạo thế và lực cho nhiệm kỳ mới

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, các cấp hội nông dân (HND) tỉnh đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và Trung ương HND Việt Nam, không ngừng nỗ lực, vượt khó, có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tế ở cơ sở và nguyện vọng của hội viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình chế biến và kinh doanh hải sản của hội viên nông dân Lê Thị Liễu ở phường Tĩnh Gia.

Tập hợp, gây dựng phong trào nông dân

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, dưới sự tổ chức, lãnh đạo điều hành của HND các cấp, phong trào nông dân ở hầu khắp các địa phương đã không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Ban Thường vụ HND tỉnh đã hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức HND cấp xã; kịp thời ban hành các quyết định về kết thúc hoạt động HND cấp huyện, cấp xã; thành lập mới và chỉ định, công nhận ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch của HND cấp xã sau sáp nhập, đổi tên. Tổ chức và hoạt động của các cấp hội hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, các cấp HND từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh và không ngừng đổi mới, đa dạng cả về nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên cập nhật thông tin kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khoa học - kỹ thuật, thời tiết, giá cả thị trường...

Các hoạt động hỗ trợ nông dân được tổ chức, thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo động lực để phát triển các mô hình hợp tác liên kết, kinh tế tập thể, HTX, thành lập doanh nghiệp. Hội tiếp tục hỗ trợ phát triển 702 mô hình kinh tế hiệu quả và tư vấn thành lập 571 tổ hợp tác, 55 HTX, 304 doanh nghiệp do nông dân làm chủ, góp phần hình thành nhiều chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Việc vận động, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, OCOP, VietGAP, VietGAHP được quan tâm triển khai, thực hiện. Các cấp hội chú trọng tuyên truyền để nông dân hiểu về bản chất và ý nghĩa của việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời, lấy các địa phương xây dựng thành công làm điểm hướng dẫn trực quan, tăng cường hỗ trợ để nông dân xây dựng thương hiệu. Qua đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân cập nhật mã định danh, đưa sản phẩm lên sàn Postmart.vn. Đến nay, có 3.592 hộ có tài khoản với gần 29.000 sản phẩm đăng bán. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 74.432 tấn phân bón theo hình thức chậm trả, không lãi; cung ứng hàng nghìn tấn giống, cây con giống giúp hàng nghìn hộ nông dân kịp thời vụ. Hội vận động xây dựng thêm 8,45 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, triển khai 702 lượt dự án cho 3.238 lượt hộ vay theo nhóm sản xuất; hỗ trợ trên 500 nghìn tem, nhãn, bao bì cho 15 sản phẩm OCOP; trực tiếp hướng dẫn xây dựng 3 sản phẩm OCOP; hỗ trợ kỹ thuật VietGAP, VietGAHP cho 15 sản phẩm, triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Cũng sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, các cấp HND trong tỉnh đã gắn các phong trào của hội với các phong trào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã được các cấp hội và hội viên, nông dân tham gia thực hiện và đã có những đóng góp tích cực. HND các cấp đã phối hợp huy động hàng trăm nghìn lượt người tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo. Với tinh thần trách nhiệm “chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo”, bằng nhiều cách làm như vận động hội viên nông dân, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, góp phần giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các hoạt động tham mưu, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, tác động tích cực đến hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Các cấp hội trong tỉnh luôn chú trọng, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội về chính trị, tư tưởng. Đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với nông dân đã kịp thời khuyến khích nông dân phát huy nội lực vươn lên, liên kết sản xuất, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh đã kết nạp đ­ược 16.786 hội viên, trực tiếp và phối hợp tổ chức 255 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 21.703 lượt cán bộ hội các cấp, xây dựng mới 65 chi HND nghề nghiệp với 3.220 hội viên tham gia; 881 tổ HND nghề nghiệp với 14.825 hội viên tham gia.

Là cầu nối giữa nông dân với Đảng, tổ chức HND và mỗi cán bộ, hội viên, nông dân là đội ngũ chủ lực của cách mạng, là trụ cột của chính quyền ở nông thôn, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, XDNTM; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, các cấp hội trong tỉnh đã bồi dưỡng, giới thiệu, đề nghị Đảng xem xét kết nạp 1.364 hội viên ưu tú; giới thiệu 417 cán bộ hội tham gia cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030; 166/166 chủ tịch HND xã là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã. Vận động hội viên chấp hành tốt chính sách, pháp luật và đóng góp 7.839 ý kiến vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, địa phương. Phối hợp tổ chức 389 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân. Thành lập mới 152 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Chủ trì và phối hợp thực hiện 276 cuộc giám sát; tham gia 190 cuộc giám sát do ủy ban MTTQ và các ngành chủ trì. Nội dung giám sát tập trung vào chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sau giám sát, hội đều báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại xã Vân Du. Ảnh: P.V

Với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm, trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, XDNTM và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Ban Chấp hành HND tỉnh đã ban hành nghị quyết về tham gia, thực hiện chương trình XDNTM; trên cơ sở đó, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội, XDNTM, chỉnh trang đô thị. Đối với chương trình XDNTM, nông dân đóng góp hơn 300 tỷ đồng, gần 500 nghìn ngày công, hiến trên 340 nghìn m2 đất, sửa chữa, nâng cấp hơn 10 nghìn km đường giao thông, kênh mương; tham gia xây dựng, sửa chữa 875 công trình các loại và vận động trên 400 nghìn lượt hộ đăng ký gia đình văn hóa.

Cùng nhìn lại chặng đường vừa qua, HND tỉnh Thanh Hóa đã gặt hái được những thành công tốt đẹp, tạo động lực mới cho công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục phát triển. Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với tiến trình phát triển chung của tỉnh và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa đứng trước nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi HND các cấp trong tỉnh phải vươn lên, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng những yêu cầu mới. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Xây dựng các chương trình, đề án nhằm nâng cao nhận thức và trình độ của cán bộ, hội viên nông dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân và trong quản lý, điều hành của HND các cấp.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng HND vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động; xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc XDNTM, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Vũ Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh