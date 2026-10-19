Tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số ở Định Tân

Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số (CĐS) trong hệ thống chính trị, xã Định Tân đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp. Đến nay, xã đã ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ, tạo đột phá rõ nét trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Người dân thôn Yên Hoành tập trung tại nhà văn hóa để được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại thông minh.

Đồng chí Đồng Thị Liên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Định Tân, cho biết: “Với tinh thần làm việc thực chất, hành động quyết liệt, ngay sau khi Ban Chỉ đạo xã ban hành kế hoạch, cấp ủy và chính quyền địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, trường học, trạm y tế, các thôn và tổ công nghệ số cộng đồng. Xã xác định rõ 42 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 11 nhóm lĩnh vực then chốt như: thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, cải cách hành chính, Đề án 06, kinh tế số, xã hội số, an toàn thông tin, tài chính - giải ngân... để thực hiện. Điểm cốt lõi trong công tác chỉ đạo, điều hành của xã là làm việc thực chất, không chạy theo thành tích và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo”.

Tính đến ngày 9/10, xã Định Tân đã hoàn thành 26/42 nhiệm vụ (đạt 61,9%). Hiện tại có 13 nhiệm vụ đang tích cực thực hiện (chiếm 30,95%) và 3 nhiệm vụ chưa đến thời hạn báo cáo (chiếm 7,15%). Một trong những chuyển biến thực chất rõ nét là việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Xã đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành của chính quyền số.

Điểm sáng trong công tác chính quyền số là kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong tuần từ ngày 4/10 đến 9/10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 90 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%, đã xử lý 81 hồ sơ (75 hồ sơ trước hạn, 6 hồ sơ đúng hạn). Tỷ lệ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đều đạt 100%. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa, đối soát dữ liệu hộ tịch, dân cư, đất đai, an sinh xã hội, y tế và giáo dục được đẩy mạnh, giúp giảm thiểu bớt thủ tục, giấy tờ phức tạp. Kết quả trên cho thấy những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, từng bước giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và tổ chức.

Kinh tế số ghi nhận bước đột phá ấn tượng nhờ loạt chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và HTX. Xã tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ CĐS cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, làng nghề truyền thống bằng các nền tảng số; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; triển khai cao điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ dân sinh và các tuyến kinh doanh; hướng dẫn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử. Đặc biệt, xã Định Tân đã tổ chức buổi livestream giới thiệu, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các điểm đến du lịch trên địa bàn, thu hút sự quan tâm, theo dõi và hưởng ứng của người dân. Lãnh đạo UBND xã trực tiếp tham gia các phiên livestream, chia sẻ định hướng phát triển, góp phần tăng cường tương tác, kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của địa phương. Xã phấn đấu hỗ trợ quảng bá trên các kênh truyền thông số đối với 100% sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng đủ điều kiện; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hộ sản xuất, kinh doanh tạo lập và sử dụng mã QR trong thanh toán.

Các lực lượng xã Định Tân ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế và chính quyền số, phong trào “Bình dân học vụ số” và hưởng ứng “Ngày hội toàn dân học tập số”, “Ngày CĐS quốc gia 10/10” được xã triển khai sâu rộng, nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân. Với các chuỗi nội dung, như: Tuyên truyền, truyền thông và cổ động trực quan; hoàn thành 3 nhóm nhiệm vụ CĐS trọng tâm là nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy học tập số; rà soát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức tham gia; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số thiết yếu... Trong 9 tháng năm 2026, xã đã tổ chức 2 lớp tập huấn và 2 đợt cao điểm về hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, Sổ sức khỏe điện tử, chữ ký số cá nhân, cài đặt và sử dụng app Thanhhoa, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng... Ngoài ra, xã đã phát động Chiến dịch cao điểm thực hiện các chỉ tiêu mô hình công dân số năm 2026 trên địa bàn xã với những chỉ tiêu cụ thể, nhằm trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, cài đặt, kích hoạt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CĐS trên, tổ công nghệ số cộng đồng với lực lượng nòng cốt là cán bộ cơ sở, đoàn viên, thanh niên, hội viên hội phụ nữ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tình nguyện viên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số.

Mặc dù vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, song với phương châm lấy hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo, xã Định Tân đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, đưa CĐS đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và hình thành xã hội số.

Bài và ảnh: Lê Hà