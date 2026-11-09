Tăng 43,1% về doanh thu - du lịch tiếp tục duy trì sức hút dịp thấp điểm

Tháng 10/2026, trong bối cảnh mùa du lịch biển hè đã khép lại, du lịch Thanh Hóa tiếp tục duy trì sức hút. Toàn tỉnh ước đón 310.000 lượt khách, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu đạt 2.387 tỷ đồng, tăng 43,1%. Đáng chú ý, chênh lệch giữa tốc độ tăng doanh thu và lượng khách cho thấy những chuyển biến trong hiệu quả khai thác du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi.

Du khách tham gia tour du lịch Ngược xuôi Sông Mã. Ảnh: Mai Phương

Doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách

Theo bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, kết quả trên phản ánh xu hướng mở rộng không gian và loại hình du lịch. Thay vì chủ yếu tập trung vào du lịch biển mùa hè, các sản phẩm văn hóa, lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng và trải nghiệm thiên nhiên đang tạo thêm lựa chọn cho du khách. Việc đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tổ chức các hoạt động thu hút khách cũng góp phần cải thiện khả năng thích ứng với tính mùa vụ.

Một yếu tố góp phần tăng nguồn thu là sự thay đổi trong cơ cấu khách và nhu cầu trải nghiệm. Bên cạnh khách tham quan trong ngày, việc thu hút khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày mở ra thêm dư địa khai thác. Những hành trình kết hợp tham quan, lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và tìm hiểu văn hóa bản địa cũng có khả năng tạo doanh thu cao hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Phan Thị Hà, Giám đốc Công ty CP Du lịch Lê Gia cho rằng, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách cho thấy sự cải thiện về chất lượng thị trường và nhu cầu chi tiêu, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế. Cùng với đó, sản phẩm du lịch Thanh Hóa đang từng bước chuyển từ tham quan đơn thuần sang nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và trải nghiệm chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượt khách chưa đủ để khẳng định mức chi tiêu bình quân của từng du khách tăng tương ứng. Để đánh giá đầy đủ hiệu quả khai thác, cần xem xét thêm cơ cấu thị trường, thời gian lưu trú và mức sử dụng dịch vụ.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 16,246 triệu lượt khách, đạt 96,7% kế hoạch; tổng thu đạt khoảng 45.110 tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch. Lượng khách tăng 4,2%, tổng thu tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 688.600 lượt, tổng thu ước đạt 320,02 triệu USD. Kết quả này cho thấy, bên cạnh thu hút khách, ngành du lịch cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và khai thác hiệu quả hơn các nguồn thu.

Mở rộng dư địa tăng trưởng ngoài mùa du lịch biển

Tính mùa vụ vẫn là thách thức đối với du lịch Thanh Hóa. Sau mùa hè, lượng khách đến các khu du lịch biển giảm; một số điểm đến chưa có sản phẩm đặc trưng đủ sức tạo trải nghiệm khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Chất lượng dịch vụ ở một số nơi chưa đồng đều; liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp trong xây dựng tour, tuyến còn hạn chế.

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, ngành du lịch cần phát triển các sản phẩm phù hợp với mùa thu - đông, chú trọng du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Đồng thời, tăng cường kết nối điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Thực tế, các hoạt động và sản phẩm đa dạng đang góp phần duy trì sức hút của Thanh Hóa trong mùa thấp điểm. Đầu tháng 10, Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan, mua sắm, doanh số trực tiếp và trực tuyến ước đạt 40 tỷ đồng. Cùng với đó, các điểm du lịch tâm linh như đền Chín Giếng, đền Sòng (phường Quang Trung) thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày vào dịp tháng 9 âm lịch. Ở miền núi, Pù Luông tiếp tục là điểm nhấn của du lịch cộng đồng với trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa; trong khi hành trình ngược xuôi sông Mã từng bước tạo nguồn khách ổn định vào dịp cuối tuần. Những loại hình này mở rộng lựa chọn cho du khách, góp phần khai thác dòng khách mùa thu - đông và giảm phụ thuộc vào du lịch biển.

Trong 2 tháng cuối năm, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tiếp tục được các ngành, địa phương tổ chức nhằm kích cầu. Các chương trình tại Sầm Sơn, Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông cùng những hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các địa bàn góp phần quảng bá cảnh quan, bản sắc địa phương và làm phong phú trải nghiệm cho du khách.

Để khai thác tốt hơn tiềm năng, Thanh Hóa cần tiếp tục phát triển sản phẩm theo lợi thế từng vùng, từng loại hình: du lịch biển gắn với nghỉ dưỡng, ẩm thực; miền núi chú trọng trải nghiệm thiên nhiên, đời sống cộng đồng; hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được kết nối thành hành trình khám phá di sản. Sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng và cộng đồng dân cư cũng cần được tăng cường nhằm hình thành các sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh.

Từ kết quả tháng 10 có thể thấy, du lịch Thanh Hóa đang có thêm dư địa phát triển ngoài mùa cao điểm. Điều quan trọng là chuyển sức hút của điểm đến thành giá trị kinh tế thực chất thông qua sản phẩm khác biệt, dịch vụ chất lượng và liên kết hiệu quả. Đây là hướng đi để tỉnh từng bước giảm tính mùa vụ, phát huy lợi thế du lịch biển gắn với văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng, hướng tới xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến quanh năm.

Mai Phương