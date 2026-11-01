Syria đàm phán gia nhập Liên minh Mecca, thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani ngày 31/10 cho biết, Damascus đang tiến hành các cuộc thảo luận nhằm đánh giá khả năng gia nhập Liên minh Mecca – khuôn khổ hợp tác an ninh khu vực với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia.

Phát biểu tại phiên thảo luận về an ninh khu vực trong khuôn khổ Đối thoại Manama 2026, ông Shaibani khẳng định, Syria là một bộ phận “không thể thiếu” trong cấu trúc an ninh khu vực và sẵn sàng ủng hộ mọi khuôn khổ hợp tác hướng tới bảo vệ ổn định. Theo ông, Trung Đông hiện cần hơn bao giờ hết việc tăng cường các cơ chế răn đe và xây dựng hệ thống phòng thủ chung nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Đề cập tình hình Yemen, Ngoại trưởng Syria tái khẳng định sự ủng hộ của Damascus đối với chính phủ Yemen trong nỗ lực khôi phục chủ quyền và ổn định trên toàn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng sự thống nhất và chủ quyền của các quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến tình hình an ninh Syria, ông Shaibani cáo buộc Israel đã tiến hành hơn 1.000 cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này trong chưa đầy hai năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Ông đặt vấn đề về những yêu cầu Syria tăng cường kiểm soát biên giới và đặt toàn bộ vũ khí dưới sự quản lý của nhà nước, trong khi chủ quyền lãnh thổ nước này vẫn liên tục bị xâm phạm.

Ngoại trưởng Syria lên án các hoạt động quân sự của Israel, đồng thời kêu gọi khôi phục các tuyến kiểm soát được thiết lập trước ngày 8/12/2024 và thực thi Thỏa thuận rút quân năm 1974. Ông cũng nhấn mạnh Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria, đồng thời khẳng định Nghị quyết 497 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ sở pháp lý quốc tế liên quan đến vấn đề này.

Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh Syria có nhiều thay đổi về an ninh sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8/12/2024. Việc Damascus công khai thảo luận khả năng gia nhập Liên minh Mecca cho thấy, Syria đang tìm cách mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác khu vực, trong bối cảnh nước này vừa phải giải quyết những thách thức an ninh trong nước, vừa đối mặt với các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thu Uyên