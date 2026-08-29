Sức hút mùa thu ở Lam Kinh

Vào mùa thu, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Với thiên nhiên khoáng đạt, cảnh quan, núi rừng hài hòa cùng những công trình, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, chiều sâu giá trị văn hóa lịch sử đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt của di tích và mang đến nhiều trải nghiệm khó phai trong lòng du khách.

Du khách tham quan, trải nghiệm ở Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn).

Buổi sáng mùa thu tháng 8, khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm ở Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ngồi trên xe điện đi tham quan toàn bộ khu di tích, du khách được hướng dẫn viên Lê Thị Thức giới thiệu về những giá trị lịch sử - văn hóa và hòa mình vào không gian mát mẻ của núi rừng Lam Sơn. Với chất giọng trong trẻo, chị Thức kể: Vào năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế xưng là Lê Thái Tổ, lập nên vương triều Hậu Lê, đóng đô ở Thăng Long. Đến năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên vùng đất Lam Sơn thành Tây Kinh (hay còn gọi là Lam Kinh). Năm 1433, Lê Thái Tổ băng hà, được đưa về quê hương Lam Sơn an táng tại Vĩnh Lăng. Từ đây, Lam Kinh trở thành khu sơn lăng - nơi an táng, thờ cúng tổ tiên và các vua, hoàng hậu thời Lê Sơ.

Trải qua thời gian, được sự quan tâm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, Lam Kinh ngày càng được “hồi sinh” với nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc đã được đầu tư xây dựng và phục dựng lại như: Chính điện, các tòa thái miếu, Nghinh môn, sân Rồng, cầu Bạch... Trong đó, nổi bật nhất là Chính điện - công trình được ví như “linh hồn” của toàn bộ khu di tích. Chính điện được khởi công tôn tạo năm 2010 trên cơ sở nền móng và hệ thống chân tảng hiện còn, với hơn 2.000m3 gỗ lim được thợ lành nghề thi công trong suốt nhiều năm. Chính điện được xây dựng với kiến trúc mang đậm phong cách kiến trúc nhà Lê và được các chuyên gia đánh giá là một trong những công trình kiến trúc gỗ lớn và phức tạp nhất hiện nay. Sau nhiều năm xây dựng, Chính điện chính thức mở cửa và đón khách tham quan vào đầu năm 2022.

Dịp thu, cảnh quan Lam Kinh cũng trở nên thơ mộng hơn với những hàng cây xanh xen lẫn sắc vàng nhẹ, tạo nên không gian vừa cổ kính vừa trầm mặc. Đây là thời điểm vàng để du khách có thể cảm nhận trọn vẹn không khí linh thiêng và văn hóa đặc sắc của khu di tích. Bà Nguyễn Thị Minh, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Mùa thu, Lam Kinh khoác lên vẻ trầm mặc, yên bình. Từ hàng lim cổ thụ rợp bóng mát đến những con đường lát đá phủ lá vàng hay tiếng chuông vang lên từ các tòa thái miếu đều mang đến cho du khách cảm giác hoài cổ, tĩnh lặng”. Dưới sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên du lịch, du khách có thể ngồi trên xe điện hoặc đi bộ để tham quan toàn bộ khu di tích, khám phá vẻ đẹp của rừng cây cổ thụ và chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc, tìm hiểu dấu ấn vương triều Hậu Lê. Đây đều là những trải nghiệm thú vị để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Đến Lam Kinh vào mùa thu, du khách còn được hòa mình vào không gian độc đáo của Lễ hội Lam Kinh được tổ chức vào các ngày 21 và 22/8 âm lịch. Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hàng năm là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn. Ngoài phần lễ, phần hội có nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như, trò Xuân Phả, múa Sanh Ngô, các hoạt động trưng bày hiện vật, cổ vật thời Lê...”.

Nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách, ban đã và đang đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch xanh, khai thác có hiệu quả các sản phẩm đặc trưng của địa phương từ sản phẩm nghề truyền thống đến các sản phẩm nông sản phục vụ du lịch. Cùng với đó, là ứng dụng công nghệ Smart travel platform vào phát triển du lịch. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh, tải ứng dụng Smart travel platform là du khách hoàn toàn có thể tìm hiểu trước về điểm đến qua tour ảo. Việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và trồng thêm các loại hoa để tạo thêm điểm check-in cho du khách cũng được chú trọng thực hiện nhằm mang đến không gian xanh hấp dẫn. Nhờ đó, tính từ đầu năm đến nay, Lam Kinh đã đón được hơn 457 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt