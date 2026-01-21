Sức bật nông thôn mới từ các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong tiến trình XDNTM đi vào chiều sâu, thực chất, các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trên địa bàn tỉnh đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, trở thành “bà đỡ” cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người dân.

Người dân xã Hồ Vương liên kết sản xuất dưa trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao với các HTX nông nghiệp trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 42 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với chuỗi giá trị, với tổng kinh phí hơn 44,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 31,4 tỷ đồng, các HTX đối ứng hơn 13,1 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn lực “kích cầu” quan trọng, tạo điều kiện để các HTX đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, từng bước chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Nhờ tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa các khâu sản xuất, chi phí thuê nhân công của các HTX giảm từ 15 - 20%, giá thành dịch vụ giảm từ 10 - 20%, năng suất cây trồng, vật nuôi được nâng lên rõ rệt. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, các HTX được hỗ trợ từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý, hoạt động ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều HTX đã mở rộng thêm từ 1 - 2 khâu dịch vụ như sản xuất rau an toàn, cơ giới hóa đồng bộ, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu, lợi nhuận của các HTX tăng ổn định qua các năm, với tốc độ tăng trưởng từ 5,5% trở lên; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX được cải thiện, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều địa phương còn linh hoạt lồng ghép các chính sách như hỗ trợ phát triển sản xuất, sản xuất vụ đông, tích tụ tập trung đất đai, sản xuất theo hướng hữu cơ, hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới, chứng nhận VietGAP... Qua đó tạo môi trường thuận lợi để HTX phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Điểm đáng ghi nhận là từ các HTX nông nghiệp ứng dụng CNC được hỗ trợ ban đầu, đến nay hầu hết các HTX đều chủ động mở rộng quy mô, diện tích sản xuất, trở thành địa chỉ tin cậy để các HTX khác và người dân đến tham quan, học tập, nhân rộng. Vai trò “cầu nối” của HTX giữa doanh nghiệp với hộ sản xuất ngày càng thể hiện rõ, nhất là trong phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp bền vững, truy xuất được nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo ông Nguyễn Xuân Thiên, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Tiến, phường Đông Tiến: “Nhờ có chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã khuyến khích HTX đầu tư 20.000m2 nhà màng, 2.000m2 trồng hoa lan hồ điệp và ứng dụng CNC vào sản xuất dưa vàng Kim Hoàng hậu, dưa chuột baby, cà chua, rau ăn lá theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hàng trăm tấn nông sản chất lượng cao, lợi nhuận đạt từ 2,5 - 3 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương”.

Khu nhà màng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Tiến, phường Đông Tiến cho hiệu quả cao.

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 220ha nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất đã giúp lợi nhuận tăng cao so với sản xuất theo phương thức truyền thống. Như lĩnh vực trồng trọt lợi nhuận tăng 2 - 3 lần; nuôi trồng thủy sản đạt 2 - 5 tỷ đồng/ha/năm. Toàn tỉnh đã có 195 HTX nông nghiệp ứng dụng CNC, chiếm hơn 24% tổng số HTX nông nghiệp. Các HTX đã và đang ứng dụng đa dạng các công nghệ tiên tiến như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa kết hợp bón phân tự động; sản xuất trong nhà màng, nhà lưới; sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm; nuôi trồng thủy sản thâm canh, siêu thâm canh theo hướng CNC; xây dựng nhà sơ chế, kho lạnh bảo quản sau thu hoạch. Những đổi mới này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường.

Có thể khẳng định, HTX nông nghiệp ứng dụng CNC đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo các làng quê. Từ những cánh đồng sản xuất truyền thống, đang từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, hiện đại, gắn với thị trường. Đây chính là “sức bật” bền vững để các xã, phường trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng XDNTM trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Hải Đăng