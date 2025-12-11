Sử dụng tài sản tịch thu của Nga: Bỉ không loại trừ khả năng kiện EU nếu gây rủi ro lớn cho Brussels

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết đề xuất mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là “rất thiếu khôn ngoan và thiếu cân nhắc”.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: Getty.

Trong một phát biểu với truyền thông Bỉ hôm 10/12, Thủ tướng Bỉ De Wever nói: “Thực sự có những giải pháp tốt hơn là lấy tiền từ ngân hàng trung ương Nga... Tôi thấy điều đó rất thiếu khôn ngoan và thiếu cân nhắc”. Ông De Wever cho biết ông không loại trừ khả năng khởi kiện EU nếu liên minh này quyết định thúc đẩy một quyết định "trái với luật pháp" và "gây ra rủi ro lớn" cho Bỉ.

Bỉ được cho là phải đối mặt với rủi ro pháp lý và tài chính lớn nhất vì phần lớn số tiền của Nga, khoảng 185 tỷ euro ( tương đương 216 tỷ USD), được giữ tại Euroclear, một trung tâm thanh toán có trụ sở tại Bỉ.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất sử dụng các khoản tiền bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ một khoản vay cho Ukraine. Bà cũng lưu ý rằng quyết định này có thể được đưa ra với đa số ủng ủng từ các thành viên trong khối, bất chấp sự phản đối từ Bỉ. Đề xuất của bà Von der Leyen nhằm cung cấp cho Ukraine 90 tỷ euro trong hai năm tới. Một trong những điểm chính của đề xuất này là khoản vay “bồi thường chiến tranh”, được bảo đảm bằng các quỹ của Nga bị phong tỏa, yêu cầu các tổ chức tài chính nắm giữ tài sản phải chuyển chúng sang một công cụ cho vay mới.

EU căng thẳng xung quanh việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Ảnh: S&Ds.

Tại hội nghị thượng đỉnh của khối sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới, nhiệm vụ quan trọng của các nhà lãnh đạo EU sẽ là thuyết phục Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, người vẫn đang kiên quyết phản đối kế hoạch tài trợ cho Ukraine bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Các nguồn tin ngoại giao EU cho biết, các bên sẽ xem xét kỹ lưỡng từng yêu cầu của Bỉ và sẽ cố gắng đạt được lập trường càng sát với Bỉ càng tốt.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẽ trả đũa bất kỳ hành động nào nhằm tịch thu tài sản của Nga và đã chuẩn bị sẵn các phản ứng. Ông lập luận rằng những người ủng hộ Kiev không còn tiền để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine ngoài việc “cướp bóc” của Nga.

Thúy Hà

Nguồn: RT/Politico