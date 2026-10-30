Sư đoàn 390 hoàn thành xuất sắc diễn tập thực binh

Trong chương trình diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026, sáng 30/10, tại Đồi truyền thống, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã tổ chức nội dung diễn tập thực binh đề mục “Tiểu đoàn BB tăng cường binh khí kỹ thuật, tiến công địch đổ bộ đường không”. Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12 dự và chỉ đạo diễn tập.

Khu vực thực binh.

Nội dung thực binh gồm: Chiến đấu tạo thế, chủ động lực lượng, triển khai đội hình tiến công; thực hành tiến công; xử lý tình huống đánh địch co cụm; kết thúc diễn tập.

Các lực lượng tham gia thực binh.

Thông qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 có điều kiện kiểm tra trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tổ chức chỉ huy và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các nội dung thực binh được kết nối ở các điểm cầu Quân khu 4.

Hoạt động tham quan, theo dõi diễn tập cũng góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 và địa phương nơi đơn vị đóng quân tặng quà động viên lực lượng thực binh.

Kết thúc diễn tập thực binh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 và các lực lượng đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Hoàng Lan