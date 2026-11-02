Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Sáng 2/11, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra và làm việc với UBND xã Thạch Bình về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Bình, từ ngày 11/6 đến 30/10/2026, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 32 hộ thuộc 10/18 thôn trên địa bàn. Bệnh dịch làm chết và buộc phải tiêu hủy 1.217 con lợn, tổng trọng lượng 92,37 tấn.

Trước tình hình đó, xã đã chủ động khoanh vùng, tiêu hủy lợn mắc bệnh, tăng cường tiêu độc, khử trùng và tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch.

Xã Thạch Bình thực hiện phun khử khuẩn môi trường.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá tình hình dịch bệnh, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, khống chế dịch, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi.

Các hộ chăn nuôi khử trùng chuồng trại.

Qua kiểm tra và làm việc, đoàn đề nghị xã Thạch Bình tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; rà soát toàn bộ các hộ chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm cán bộ phụ trách địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát, báo cáo và đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân. Phấn đấu khống chế các ổ dịch trước ngày 15/11, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện công bố hết dịch vào ngày 25/11/2026.

Lê Hòa