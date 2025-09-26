Số bệnh nhân mắc bệnh sởi tại Mỹ cao kỷ lục, vượt mốc 1.500 ca

Tình hình bệnh sởi ở Mỹ đang diễn biến phức tạp khi số lượng các ca bệnh tăng cao kỷ lục kể từ khi bệnh này được tuyên bố loại trừ vào năm 2000, vượt mốc 1.500 ca vào ngày 24/9.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết, tính đến ngày 24/9, tổng cộng đã có 1.514 ca bệnh sởi được xác nhận tại Mỹ. Mặc dù phần lớn các ca bệnh liên quan đến một ổ dịch lớn xuất phát từ Tây Texas, nhưng các ổ dịch và ca bệnh khác cũng đã xuất hiện do lây truyền trong cộng đồng hoặc trong quá trình đi lại tại các bang khác.

Theo CDC, trong tổng số 1.514 ca bệnh sởi được xác nhận, 1.493 ca được ghi nhận ở 41 bang, theo CDC và 21 ca bệnh là du khách quốc tế đến Mỹ. CDC cho biết đã có 40 ổ dịch được báo cáo trong năm 2025, với 86% các ca bệnh được xác nhận (1.307 ca) liên quan đến các ổ dịch.

CDC cho biết 92% ca bệnh sởi tại Mỹ xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng. Đã có 3 ca tử vong được xác nhận, bao gồm 2 trẻ em, ở Tây Texas. Đợt bùng phát bệnh sởi lớn tương tự gần đây nhất vào năm 2019, khi 1.274 ca được xác nhận trên toàn quốc.

Tây Texas là tâm dịch sởi tại Mỹ, với hơn 760 ca được xác nhận vào tháng 8. Hơn 2/3 các ca nhiễm xảy ra ở trẻ em, và hơn 94% ca bệnh ở những người chưa được tiêm chủng.

Vào ngày 18/8, Sở Y tế Bang Texas tuyên bố ổ dịch ở Tây Texas đã kết thúc, cho biết đã hơn 42 ngày, tức 2 chu kỳ ủ bệnh, kể từ khi ca bệnh mới xuất hiện trước đó có bằng chứng về sự lây lan.

Các quan chức y tế cộng đồng cho biết các ổ dịch lại lan rộng ở một số khu vực tại các bang Utah và Arizona. Tính đến ngày 24/9, Sở Y tế và Dịch vụ Con người Utah xác nhận 42 ca bệnh, với phần lớn các ca nhiễm tập trung ở khu vực Tây Nam Utah gần biên giới với bang Arizona.

Cơ quan này đã đưa ra khuyến cáo rằng số người đi lại mắc sởi đến Utah dự kiến sẽ tăng khi bệnh này tiếp tục lan rộng tại Mỹ và tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh sởi.

Sở Dịch vụ Y tế Arizona đã ghi nhận 52 ca bệnh sởi tính đến ngày 23/9. Trong số đó, 48 ca được báo cáo ở tâm dịch tại hạt Mohave, một khu vực nông thôn ở phía Bắc Arizona.

Mỹ tuyên bố loại trừ được bệnh sởi vào năm 2000, có nghĩa là không có sự lây lan và các ca bệnh mới chỉ phát sinh từ nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm đã dẫn đến tình trạng số bang không còn duy trì tỷ lệ miễn dịch cộng đồng và sự tái xuất hiện các ca nhiễm.

CDC ước tính khoảng 1/5 người chưa tiêm chủng ở Mỹ bị sởi sẽ cần nhập viện. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh này là vaccine, có thể tiêm riêng hoặc kết hợp trong vaccine sởi-quai bị-rubella (MMR) hoặc vaccine sởi-quai bị-rubella-thủy đậu (MMRV)./.

Theo TTXVN