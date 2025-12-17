Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện trải nghiệm thực tế tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Sáng 17/12, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức cho sinh viên K28, ngành Truyền thông đa phương tiện tham quan, học tập thực tế tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, sinh viên được lãnh đạo cơ quan và các phòng ban chuyên môn giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện chủ lực của tỉnh.

Đồng thời, các sinh viên đã được trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình và nội dung số trong môi trường tòa soạn hội tụ, cách thức vận hành tòa soạn hội tụ, cũng như định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí hiện đại. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về kỹ năng viết báo, dựng tin, biên tập, xuất bản đa nền tảng - những nội dung thiết thực gắn liền với ngành học.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham quan phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Sinh viên được tham quan các phòng chuyên môn, trường quay, phòng kỹ thuật, phòng dựng hậu kỳ; trực tiếp trao đổi, trải nghiệm các kỹ năng ghi hình, biên tập, dẫn chương trình, dựng phóng sự và xuất bản nội dung đa nền tảng.

Đại diện Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại chương trình.

Những chia sẻ thực tiễn từ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm và yêu cầu chuyên môn của người làm truyền thông trong thời đại số. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn lý thuyết với thực hành trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện.

Linh Hương