Sau gần hai thập kỷ, dòng phim tuổi học trò sẽ trở lại sóng giờ vàng VTV

Từ ngày 4/9, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ gửi đến khán giả bộ phim “Cách em 1 milimet” vào các tối thứ Năm, Sáu hàng tuần, ngay sau khi “Cầu vồng ở phía chân trời” kết thúc.

Bộ phim xoay quanh tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây. (Ảnh: VFC)

Theo thông tin từ Trung tâm Phim truyền hình (VFC), kể từ “Đội đặc nhiệm nhà C21” cách đây gần 20 năm, VFC mới lại có một bộ phim truyền hình dài tập mà tuyến nhân vật chính là những thiếu niên đang ở độ tuổi đi học. Không những thế, phim còn đưa khán giả về một không gian, thời gian đầy hoài niệm, đó là một vùng quê yên bình, khi mà điện thoại, internet còn chưa phổ biến. “Cách em 1 milimet” hứa hẹn sẽ chạm đến phần ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả.

Bộ phim xoay quanh tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, trong đó có Tú, một cô bé hiếu động, tinh nghịch, yêu sự công bằng, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của “đại bản doanh” mà cô bé lập nên. Đại bản doanh ấy có Bách, cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư “ống bơ” với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên, cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô vàn.

Bộ phim có những góc quay đẹp tại làng quê yên bình, trong trẻo. (Ảnh: VFC)

Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, đầy trò nghịch và những trận chiến, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào sâu lắng của tình bạn. Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại mãi mãi, biến cố ập đến khiến những đứa trẻ phải xa nhau và có cuộc đời của riêng mình.

Hành trình của các nhân vật trong “Cách em một milimet” là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu

Bộ phim cũng là lần “chào sân” của rất nhiều bạn nhỏ tài năng như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Cùng với đó là sự tái ngộ của dàn diễn viên được yêu mến, hoá thân thành các thành viên của ‘đại bản doanh’ Làng Mây ở giai đoạn trưởng thành như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu...

Bộ phim có những góc quay đẹp tại làng quê yên bình, trong trẻo. (Ảnh: VFC)

Với bộ phim này, bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương đã chọn cho mình một lối đi mới, khẳng định họ không chỉ “đóng đinh” tên tuổi vào dòng phim hình sự như “Biệt dược đen” và “Độc đạo.”

“Cách em 1 milimet” chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần./.

Theo TTXVN