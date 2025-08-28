Sau 2 lần tăng giá, xăng RON95-III lên gần ngưỡng 20.400 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi lên từ chiều nay (28/8), trong đó dầu diesel tăng cao nhất, hơn 400 đồng/lít.

Theo văn bản của Bộ Công Thương gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ 15 giờ, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.771 đồng/lít, tăng 307 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III có giá mới là 20.363 đồng/lít, tăng 271 đồng/lít so với giá hiện hành.

Cùng với đó, dầu diesel tăng 452 đồng, lên ngưỡng 18.357 đồng/lít; dầu hỏa tăng 411 đồng, giá mới là 18.225 đồng/lít và dầu mazut tăng 144 đồng, lên ngưỡng 15.260 đồng/kg.

Về quỹ bình ổn, từ đầu năm, quỹ vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố gần nhất.

Lần điều chỉnh gần đây nhất, (ngày 21/8), mặt hàng xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel giảm 172 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít và dầu mazut giảm 152 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ./.

Theo TTXVN