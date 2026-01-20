Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi giai đoạn 2026-2030

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030”.

Thanh Hóa được xác định là khu vực trọng điểm thiên tai, thường xuyên chịu ảnh hưởng và tác động của hầu hết các loại hình thiên tai (21/22 loại thiên tai, trừ sóng thần).

Trong những năm qua, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh rất khốc liệt, bất thường, cực đoan và khó dự báo, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; theo thống kê trong giai đoạn 2016-2024, thiên tai đã làm 87 người chết, 24 người mất tích, ước giá trị thiệt hại khoảng 12.190 tỷ đồng.

Việc ban hành “Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030” là rất cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất và phát triển xã hội, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo trong công tác quản lý, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới.

Theo đề án, các đối tượng áp dụng bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do lũ quét, sạt lở đất, đá; hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá; cộng đồng dân cư tiếp nhận hộ tái định cư tập trung và tái định cư xen ghép trên địa bàn các xã khu vực miền núi của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của đề án được xác định: Bố trí sắp xếp ổn định cho 2.758 hộ dân/47 xã. Trong đó, ổn định tại chỗ 493 hộ/19 xã/67 thôn, bản; tái định cư xen ghép 269 hộ/25 xã/79 thôn, bản; tái định cư tập trung 1.996 hộ/64 khu/36 xã.

Theo đề án, hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà sàn, nhà không kiên cố sẽ được hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng/hộ; hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà cấp 4, nhà mái bằng được hỗ trợ 75 triệu đồng/hộ; hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di chuyển là nhà 2 tầng trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ.

Ngoài các nguồn hỗ trợ kinh phí trực tiếp nêu trên, chính quyền địa phương sẽ huy động các lực lượng Công an, Quân đội, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,... góp ngày công tham gia hỗ trợ Nhân dân di chuyển, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa tại nơi ở mới.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)