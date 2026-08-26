Sẵn sàng cho Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Chiều mai (27/8), Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị từ nội dung đối thoại, khánh tiết, hậu cần đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bên lề hội nghị cơ bản hoàn tất.

Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để trình diễn bên lề hội nghị.

Hội nghị có chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển tỉnh Thanh Hóa”, được tổ chức tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa, quy mô khoảng 400 đại biểu.

Đây là diễn đàn để tỉnh trực tiếp nhận diện, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; từ đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội trường, sân khấu đã được bố trí, hoàn thiện.

Để tăng tính hỗ trợ trực tiếp và thực chất cho doanh nghiệp, tại hội nghị, các sở, ngành bố trí 6 bàn tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường, thuế, hải quan...; đồng thời tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp.

Khu vực giới thiệu Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa do Sở Tài chính đảm nhiệm.

Cùng với công tác khánh tiết, nội dung phiên đối thoại - trọng tâm của hội nghị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp nhận 69 nội dung của các doanh nghiệp, chia thành 6 nhóm vấn đề, tập trung vào những lĩnh vực doanh nghiệp đang quan tâm như: giá đất, vật liệu xây dựng; quy hoạch, giải phóng mặt bằng, khu - cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, logistics; phát triển du lịch; giáo dục - y tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tại phiên đối thoại, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp nêu, kiến nghị vấn đề để lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trao đổi, giải đáp, xác định hướng xử lý.

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thiện.

Tại hội nghị, dự kiến có 26 đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư và hạn mức tín dụng 12.911 tỷ đồng, sẽ được trao các quyết định, giấy chứng nhận và hợp đồng liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thành lập cụm công nghiệp, chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư, quyền sử dụng đất, cho thuê đất và tín dụng. Đây là kết quả cụ thể của việc rút ngắn thời gian xử lý nội bộ các thủ tục hành chính mà tỉnh đang quyết liệt triển khai, trong khi vẫn bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và điều kiện tổ chức, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 được kỳ vọng không chỉ là nơi lắng nghe, giải đáp kiến nghị, mà quan trọng hơn là thúc đẩy xử lý những điểm nghẽn cụ thể, tạo chuyển biến từ đối thoại sang hành động, tiếp tục khẳng định tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Minh Hằng