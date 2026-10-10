Sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới

Với Thanh Hóa, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khởi tranh vào tháng 11 tới không chỉ là cuộc đua giành huy chương mà còn là dịp để khẳng định chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và vị thế của thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Mục tiêu đạt 44 đến 47 HCV là thử thách lớn, song với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, những người con xứ Thanh đang tự tin hướng tới cuộc chinh phục mới.

Đoàn Thể thao Thanh Hóa xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ý thức rõ tầm vóc của kỳ đại hội này, ngay sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 khép lại với thành tích 40 HCV, 29 HCB, 61 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn, ngành thể thao Thanh Hóa đã không “ngủ quên trên chiến thắng”. Sự chủ động được kích hoạt lập tức bằng việc đánh giá toàn diện lực lượng, mổ xẻ những mặt mạnh, phân tích sâu sắc các hạn chế còn tồn tại nhằm định hình chiến lược cho chu kỳ 4 năm tiếp theo.

“Chu kỳ 4 năm của Đại hội Thể thao toàn quốc đòi hỏi một sự kiên trì và lộ trình cực kỳ nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể chờ đến cận ngày mới tăng tốc mà phải tích lũy nội lực ngay từ rất sớm. Việc rà soát, đánh giá lực lượng được thực hiện thường xuyên, tuyển chọn nhân tố phải chặt chẽ, dựa trên thành tích thực tế tại các giải quốc gia và quốc tế, mạnh dạn trao cơ hội đặc biệt cho những tài năng có khả năng tranh chấp HCV”, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long cho biết.

Việc UBND tỉnh ban hành sớm Kế hoạch số 15/KH-UBND về xây dựng lực lượng VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được coi là “đòn bẩy” quan trọng, nhằm thay đổi tư duy và phương thức đầu tư cho thể thao xứ Thanh. Cùng với đó, việc HĐND tỉnh có Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 9/4/2025 về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa, đã tạo bước đột phá về chế độ đãi ngộ đối với VĐV, HLV, giúp thể thao Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ hơn.

Hàng năm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh lựa chọn, cử khoảng 60 huấn luyện viên (HLV), VĐV các môn thể thao đi tập huấn, thi đấu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu tại một số nước Đông Nam Á, châu Á, châu Âu. Lựa chọn, cử 350 HLV và VĐV đi tập huấn, thi đấu cọ xát tại các trung tâm thể thao lớn trên toàn quốc. Đồng thời, thường xuyên định kỳ đánh giá phân loại lực lượng VĐV để có phương thức đầu tư thích hợp trong từng giai đoạn. Trước thềm đại hội, các đội tuyển thể thao xây dựng kế hoạch tập huấn theo nhóm đối tượng của từng môn. Đối với các VĐV chủ lực, ban huấn luyện có giáo án riêng biệt, có chỉ số chuyên môn cụ thể để bám sát từng giai đoạn, nhằm tạo “điểm rơi phong độ” chính xác nhất vào thời điểm thi đấu quyết định.

HLV trưởng đội tuyển Jujitsu Trịnh Anh Tuấn chia sẻ: “Trong thể thao đỉnh cao, khoảng cách giữa HCV và HCB đôi khi chỉ tính bằng phần trăm giây hoặc nửa điểm số. Do đó, việc đổi mới giáo án bài tập đối kháng, chú trọng khâu chuẩn bị tâm lý thi đấu cho VĐV là vô cùng cấp thiết. Thông qua các giải đấu, chúng tôi đã chủ động quan sát, lọc ra được những tài năng thực sự tiêu biểu, đó là những em không chỉ vững chuyên môn mà còn sở hữu bản lĩnh thi đấu kiên cường để gửi gắm hy vọng tại kỳ đại hội lần này”.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, bổ sung trang thiết bị tập luyện chuyên sâu, cải tạo hệ thống sàn tập, khu nội trú VĐV và bếp ăn, từng bước tạo điều kiện tốt hơn cho công tác huấn luyện, sinh hoạt và phục hồi của VĐV.

Những con số về thành tích trong chu kỳ chuẩn bị phần nào cho thấy hiệu quả của cách đầu tư khoa học, bài bản trong tuyển chọn, đào tạo VĐV. Giai đoạn 2021-2025, VĐV Thanh Hóa tham gia 598 giải đấu trong nước và quốc tế, giành 3.861 huy chương, trong đó có 1.164 HCV. Riêng 9 tháng năm 2026, các đội tuyển đã tham dự 124 giải, giành 1.018 huy chương, gồm 333 HCV. Mỗi tấm huy chương mang về không chỉ khẳng định vị thế của thể thao thành tích cao xứ Thanh, mà còn khắc họa đậm nét hình ảnh một Thanh Hóa năng động, bản lĩnh, tràn đầy khát vọng vươn lên trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

“Đến thời điểm này, hành trang của Đoàn Thể thao Thanh Hóa đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Đó là một lực lượng được tuyển chọn qua thực tiễn thi đấu, những giáo án được điều chỉnh bằng khoa học thể thao, những chuyến tập huấn và cọ xát, hệ thống cơ sở vật chất từng bước được nâng cấp cùng một cơ chế đầu tư ngày càng rõ trọng tâm. Nhưng quan trọng hơn cả là tâm thế thi đấu và khát vọng của những người sẽ trực tiếp mang màu cờ sắc áo Thanh Hóa bước vào đấu trường lớn. Chắc chắn, Đoàn Thể thao Thanh Hóa sẽ thi đấu xuất sắc và để lại những dấu ấn tốt đẹp về con người, văn hóa và quê hương Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự, Trưởng Đoàn thể thao Thanh Hóa dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân