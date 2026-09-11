Sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không đảm bảo tiến độ thi công dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị chủ đầu tư tăng cường giám sát, đôn đốc quá trình thi công; chuẩn bị các điều kiện pháp lý, sẵn sàng chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu không bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và thành viên Tổ công tác số 3 kiểm tra thực tế công tác thi công tuyến đường Tây Sầm Sơn 5.

Ngày 11/9, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 của UBND tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và tổ công tác đã kiểm tra thực tế việc triển khai Dự án xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47), tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo), phường Sầm Sơn và Dự án đường giao thông từ QL1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (cũ), nay là xã Tiên Trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và thành viên Tổ công tác số 3 kiểm tra hiện trạng Dự án đường giao thông từ QL1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (cũ), nay là xã Tiên Trang.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai các dự án trên đang chậm tiến độ và chưa hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Khả năng không thể giải ngân hết số vốn năm 2026.

Cụ thể, Dự án xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 và tuyến đường Hai Bà Trưng (phường Sầm Sơn) có tổng mức đầu tư trên 369,5 tỷ đồng, đã giao kế hoạch vốn năm 2025 và 2026. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 78% so với vốn giao. Trong đó tỷ lệ giải ngân năm 2026 mới đạt 5,8%. Khối lượng thi công hoàn thành đến ngày 3/9 đạt 73% giá trị hợp đồng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án đường giao thông từ QL1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (cũ), nay là xã Tiên Trang có tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng, triển khai trong năm 2025-2026, nhưng mới giải ngân được 35,7%. Riêng năm 2026 tỷ lệ giải ngân là 0%. Khối lượng thi công công trình mới đạt 55%.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Tiên Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, trong số 2,07 ha đất chưa giải phóng mặt bằng, có 1,36ha chủ yếu là đất ở của các hộ gia đình còn vướng mắc về pháp lý. Trong khi đó, mặt bằng khu tái định cư tại xã Tiên Trang cũng chưa thể triển khai xây dựng do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã giải trình, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, cũng như vướng mắc, khó khăn gặp phải trong công tác giải phóng mặt bằng và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, Dự án xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5, tuyến đường Hai Bà Trưng (phường Sầm Sơn) và Dự án đường giao thông từ QL1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (cũ), nay là xã Tiên Trang có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, cũng như thu hút đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh.

Trước thực trạng thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, tiến độ triển khai các dự án và tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các dự án tại phường Sầm Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công các hạng mục trên phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng. Phường Sầm Sơn cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để nhà thầu triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo các mốc tiến độ cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đối với Dự án đường giao thông từ QL1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (cũ), nay là xã Tiên Trang, đề nghị các xã Tiên Trang, Quảng Chính báo cáo cụ thể về thực trạng, vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng như đề xuất giải pháp trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Sau khi được tỉnh chấp thuận, các xã phải cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết và ký cam kết tiến độ thi công theo kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành dự án và tỷ lệ giải ngân vốn.

Đối với nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, thì sẵn sàng các điều kiện để chấm dứt hợp đồng, hoặc yêu cầu bổ sung nhà thầu phụ...

Riêng với hạng mục cầu sông Lý, thuộc Dự án đường giao thông từ QL1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (cũ), nay là xã Tiên Trang, nhà thầu cần khẩn trương xây dựng lan can, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại cầu...

Đỗ Đức