Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Nhóm Phóng viên Thời sự
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa háo hức đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa háo hức đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Năm học mới mang dấu ấn đặc biệt khi các Trường Phổ thông Nội trú TH và THCS Sơn Thủy, Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng, tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh vùng biên.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Học sinh đồng bào Thái xã Tam Thanh vui mừng trong ngày khai giảng tại ngôi trường mới khang trang.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Phụ huynh và học sinh đồng bào Mông ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường mới.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Học sinh đầu cấp Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Tam Chung háo hức chào đón năm học mới.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Học sinh lớp 1 còn chút bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường nhưng đã nhanh chóng hòa vào không khí của buổi lễ.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Tại phường Ngọc Sơn, hơn 9.300 học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Buổi lễ bắt đầu bằng đội nghi thức trang nghiêm tiến vào sân trường.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Tại Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, xã Hoằng Hóa, 1.975 học sinh dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động theo mô hình mới sau sáp nhập.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Học sinh Trường THPT Nông Cống 1 trong ngày khai giảng năm học mới.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Tại khu vực ven biển, học sinh xã Hoằng Tiến háo hức đến trường, sẵn sàng cho năm học mới.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Sau tiếng trống khai trường, học sinh nhận lớp, bắt đầu hành trình học tập và rèn luyện trong năm học mới.

Nhóm Phóng viên Thời sự

Từ khóa:

#Ngày tựu trường #Khai giảng #Học sinh #Háo hức #Năm học #rộn ràng #đến trường #cả nước #sáng #tỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Na Mèo

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Điểm...
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Buổi lễ được...
Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên tại các trường học trên cả nước, mở đầu năm học 2026-2027 - năm học ngành Giáo dục bước vào giai đoạn vận hành theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh