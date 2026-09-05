Rộn ràng ngày khai trường của học sinh Thanh Hóa

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 900.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa háo hức đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027.

Năm học mới mang dấu ấn đặc biệt khi các Trường Phổ thông Nội trú TH và THCS Sơn Thủy, Bát Mọt, Yên Khương, Na Mèo, Tam Thanh và Tam Lư tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng, tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh vùng biên.

Học sinh đồng bào Thái xã Tam Thanh vui mừng trong ngày khai giảng tại ngôi trường mới khang trang.

Phụ huynh và học sinh đồng bào Mông ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường mới.

Học sinh đầu cấp Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Tam Chung háo hức chào đón năm học mới.

Học sinh lớp 1 còn chút bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường nhưng đã nhanh chóng hòa vào không khí của buổi lễ.

Tại phường Ngọc Sơn, hơn 9.300 học sinh cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Buổi lễ bắt đầu bằng đội nghi thức trang nghiêm tiến vào sân trường.

Tại Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, xã Hoằng Hóa, 1.975 học sinh dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường hoạt động theo mô hình mới sau sáp nhập.

Học sinh Trường THPT Nông Cống 1 trong ngày khai giảng năm học mới.

Tại khu vực ven biển, học sinh xã Hoằng Tiến háo hức đến trường, sẵn sàng cho năm học mới.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Sau tiếng trống khai trường, học sinh nhận lớp, bắt đầu hành trình học tập và rèn luyện trong năm học mới.

Nhóm Phóng viên Thời sự