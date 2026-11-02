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Rơi máy bay gần nhà riêng của Tổng thống Trump : 600 người sơ tán

Nhật Lệ
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(Baothanhhoa.vn) - Một chiếc máy bay phản lực thương mại mang số hiệu Learjet 60 chở 9 người đã bất ngờ lao dốc thẳng đứng và phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ giữa khu dân cư ở bang Florida (Mỹ) vào trưa 1/11 (giờ địa phương). Toàn bộ những người có mặt trên chuyến bay đều tử vong tại chỗ.

Rơi máy bay gần nhà riêng của Tổng thống Trump: 600 người sơ tán

Một chiếc máy bay phản lực thương mại mang số hiệu Learjet 60 chở 9 người đã bất ngờ lao dốc thẳng đứng và phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ giữa khu dân cư ở bang Florida (Mỹ) vào trưa 1/11 (giờ địa phương). Toàn bộ những người có mặt trên chuyến bay đều tử vong tại chỗ.

Rơi máy bay gần nhà riêng của Tổng thống Trump : 600 người sơ tán

Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương) tại hạt Palm Beach, phía Nam bang Florida. Chiếc máy bay tư nhân mang số hiệu đuôi N722BD khởi hành từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom (bang Texas) đang trên hành trình tới Bahamas thì gặp sự cố nghiêm trọng.

Dữ liệu phân tích chuyến bay cho thấy chiếc Learjet 60 đã bất ngờ sụt giảm độ cao đột ngột tới 27.000 feet (khoảng 8.230 mét) chỉ trong vòng 60 giây trước khi lao xuống đất.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc máy bay nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ ngay giữa đường giao thông đông đúc, cách các ngôi nhà dân chỉ vài mét. Cú va chạm mạnh tạo ra một hố sâu lớn trên mặt đường, lửa bùng lên dữ dội, các mảnh vỡ máy bay và bê tông văng khắp nơi.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy xác nhận toàn bộ 9 người trên máy bay đều đã tử vong, đồng thời gọi đây là một “thảm kịch kinh hoàng”.

Đáng chú ý, địa điểm xảy ra thảm họa chỉ cách dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng 14 km. Giới chức địa phương xác nhận Tổng thống Trump đã rời sân bay gần đó trên chuyên cơ Air Force One khoảng một giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau vụ việc, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis không giấu nổi sự bàng hoàng: "Video ghi lại cảnh tượng thật kinh hoàng. Đã có một vụ nổ lớn, chiếc máy bay lao xuống không khác gì một quả tên lửa làm các mảnh vỡ bay tứ tung."

Dù chiếc máy bay rơi sát khu dân cư và chỉ cách các xe ô tô đang lưu thông vài mét, không có báo cáo nào về thương vong đối với người dân dưới mặt đất. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán khoảng 600 cư dân xung quanh đến nơi trú ẩn tạm thời. Vụ tai nạn cũng phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, làm đứt gãy hệ thống ống nước và tuyến đường huyết mạch dự kiến phải mất ít nhất 30 ngày để khôi phục.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết khu vực được ghi nhận có giông bão, song giới chức trách cho biết hiện vẫn còn quá sớm để kết luận liệu thời tiết có phải là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch hay không. Hiện không có bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ không tặc hay bị tấn công bằng vũ khí hay tên lửa.

Nhật Lệ

Từ khóa:

#Tổng thống trump #Bang florida #Rơi máy bay #Tử vong tại chỗ #Sơ tán #Vụ tai nạn thảm khốc

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