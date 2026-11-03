Rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình và Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sáng 3/11, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì các cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình và Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhằm đánh giá tiến độ, rà soát công tác chuẩn bị và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hai sự kiện.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Tập trung chuẩn bị Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Tại cuộc họp về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Kịch bản chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử” và dự thảo diễn văn lễ kỷ niệm đã được hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị triển lãm “Âm vang Khởi nghĩa Ba Đình” cùng các hoạt động lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm đang được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Đại diện Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Các đại biểu cũng trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đóng góp ý kiến về xây dựng kịch bản, thiết kế hình ảnh trình chiếu (visual) cho chương trình nghệ thuật. Trong đó, lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác, phù hợp với bối cảnh và tư liệu lịch sử.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần ôn lại truyền thống lịch sử, tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh kiên cường của nghĩa quân Ba Đình. Vì vậy, công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, bảo đảm giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, xã Ba Đình và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các phần việc được giao, hoàn thiện kịch bản, sắp xếp trình tự các hoạt động hợp lý; tổ chức luyện tập, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm chương trình thống nhất, trang trọng, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm vào ngày 26/11/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực tổ chức; trong đó, tuyến đường vào và bãi đỗ xe phục vụ đại biểu phải hoàn thành, bàn giao chậm nhất ngày 15/11.

Chuẩn bị chu đáo Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức ngày hội; đóng góp ý kiến về kịch bản chương trình, thiết kế sân khấu, bố trí các gian hàng và không gian trải nghiệm, trình diễn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Phương án phối cảnh sân khấu chính Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đồng thời khẳng định đây là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, di sản và truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí lưu ý, từ nay đến ngày 25/11 trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, do đó các sở, ngành, đơn vị liên quan cần chủ động triển khai nhiệm vụ, thường xuyên rà soát tiến độ, bảo đảm công tác chuẩn bị đồng bộ, đúng kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, sắp xếp các gian hàng tại không gian trải nghiệm bảo đảm đồng bộ, phù hợp với chủ đề, tính chất của ngày hội; thống nhất màu sắc giấy mời, hoàn thiện phương án đón tiếp đại biểu. Đồng thời, đôn đốc các xã, đơn vị đăng ký tham gia trình diễn, bảo đảm sự phong phú, đa dạng của các hoạt động văn hóa.

Đối với chương trình nghệ thuật, cần tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện kịch bản nghệ thuật và kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp, bảo đảm chất lượng, tính thống nhất.

Theo kế hoạch, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 22 đến hết ngày 24/11/2026 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Không gian trải nghiệm và trình diễn văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; không gian trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng...

Phương Anh