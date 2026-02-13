“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 4): Thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng

“Thế trận lòng dân” vững chắc là yếu tố cốt lõi để các chính sách cải cách được thực thi thành công. Lấy Nhân dân làm gốc, tin tưởng vào Nhân dân sẽ giúp vượt qua khó khăn, thách thức, tạo sự đồng thuận xã hội để phát triển và bảo vệ đất nước. Đây cũng là tư tưởng xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội và cũng là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV của Đảng: "Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng - an ninh vững. Thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng...".

Người dân được hỗ trợ hướng dẫn kê khai các thủ tục hành chính khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Xuân. Ảnh: Lê Phượng

Gốc có vững, cây mới bền

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, quan điểm “lấy dân làm gốc” luôn là nền tảng hình thành sức mạnh quốc gia và bảo đảm sự trường tồn của đất nước. Sinh thời, Bác Hồ đã khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân”. Đó là chân lý bất biến. Nhân dân có một sức mạnh vĩ đại, mà nhờ đó, dân tộc Việt Nam đã vượt qua vô vàn cuộc tranh đấu gian khổ, ác liệt để giành, giữ nền độc lập. Đó là sức mạnh của tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, được kết tinh từ ý thức sâu sắc, tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của bao thế hệ người Việt Nam. Do vậy, đối với dân tộc ta, quan điểm “nước lấy dân làm gốc” đã trở thành chân lý. Và chân lý ấy đã được kế thừa và phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh: “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước, quan điểm “lấy dân làm gốc” tiếp tục được khẳng định như một phương châm hành động và đã trở thành nguyên tắc nền tảng, xuyên suốt trong tư duy lãnh đạo, tổ chức thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta. Xuyên suốt từ Chủ nghĩa Mác - Lênin đến Tư tưởng Hồ Chí Minh và qua 40 năm đất nước đổi mới, Đảng ta cũng luôn nhất quán khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Sức mạnh của Đảng nằm ở mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, khi Nhân dân thực sự được đặt ở vị trí trung tâm, mọi chủ trương, chính sách đều có điểm tựa vững chắc. Chính quan điểm đó đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn phát triển của đất nước. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tiếp tục nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam: “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển.

Ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đã được ban hành với phương châm: "Lựa chọn đúng- triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” và việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đã và đang được triển khai quyết liệt, cụ thể hóa các quyết sách thành kết quả thực tế.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi quản trị quốc gia chuyển sang tư duy phục vụ, việc chính quyền các cấp nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số, tái cấu trúc tinh gọn bộ máy... không chỉ được tính bằng số lượng văn bản ban hành mà còn được đo bằng trải nghiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ công, trở thành thước đo cụ thể để đánh giá hiệu quả của từng chính sách, từng quyết định.

Ghi nhận trên địa bàn tỉnh cho thấy, những cải cách được người dân đánh giá không còn là những thay đổi trên giấy tờ mà là những chuyển động thực tế trong đời sống thường ngày: Việc nộp hồ sơ trực tuyến đã thay thế cho việc xếp hàng; việc trả kết quả được gửi về nhà thay vì đến cơ quan; thái độ phục vụ, hướng dẫn được tận tình, chu đáo...

Xã Xuân Hòa sau sáp nhập có quy mô dân số hơn 26.000 người. Để xây dựng nền hành chính phục vụ, xã Xuân Hòa đã triển khai thực hiện mô hình “4 tăng, 2 giảm, 3 không”. Đồng thời, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công vụ theo tinh thần Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về “thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia”. Từ sự nỗ lực và giải pháp đồng bộ, việc giải quyết TTHC đã đạt được hiệu quả tích cực, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Hòa Vũ Trung Dũng, cho biết: "Từ ngày 1/7 đến 10/2/2026, trung tâm đã giải quyết 3.865 hồ sơ, đạt 97,61 điểm, xếp hạng 14/166 xã, phường toàn tỉnh. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng của người dân đạt điểm tuyệt đối (100%). Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%".

Tại xã Triệu Sơn, bà Hà Thị Lan - hộ gia đình có công với cách mạng, phấn khởi: “Các chính sách dành cho người có công như gia đình bà luôn được quan tâm chu đáo, từ bảo hiểm y tế đến thăm hỏi, động viên vào các dịp lễ, tết. Ngay cả việc chi trả trợ cấp hàng tháng cũng được thực hiện qua chuyển khoản đúng thời gian, nhanh chóng, không phải đi lại như trước, tạo nhiều thuận tiện cho những người lớn tuổi. Đó chính là sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền với người dân mà chúng tôi cảm nhận rõ ràng nhất".

Cùng với việc giải quyết TTHC, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về chú trọng công tác an sinh xã hội, coi đây là nhiệm vụ chiến lược để phát triển bền vững và nhân văn, công tác giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; xây dựng các quỹ vận động ủng hộ vì người nghèo; triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà; triển khai đồng bộ các chương trình về hỗ trợ nhà ở; nâng cao đời sống các đối tượng yếu thế, vùng khó khăn, gắn liền với tạo sinh kế, việc làm bền vững với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm.

Tại xã Pù Nhi, bản Cá Nọi có 124 hộ dân, với 586 nhân khẩu từng là một trong những “vùng trũng” về sinh kế ở vùng biên. Những năm gần đây, cùng với các lớp đào tạo nghề và nguồn vốn tín dụng chính sách, tư duy làm ăn của người dân bắt đầu đổi khác. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bà con được tiếp cận giống cây, con mới; được đào tạo nghề về chăn nuôi, trồng trọt, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Từ chỗ làm để đủ ăn, nhiều hộ dần chuyển sang làm để có tích lũy, biết tính toán đầu vào đầu ra, chủ động nguồn thức ăn, phòng dịch, chọn vật nuôi phù hợp, không còn trông vào may rủi.

Đối với công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, với việc chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ và mô hình quản trị hiện đại đang giúp hệ thống y tế của tỉnh vận hành thông minh, minh bạch, an toàn, hiệu quả; mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Theo đánh giá của Sở Y tế Thanh Hóa, năm 2025, thời gian giải quyết TTHC đã được thực hiện cắt giảm 50%; 38/38 bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử; có 48 KIOSK khám, chữa bệnh thông minh được triển khai thành công tại 42 bệnh viện (vượt 8 KIOSK so với kế hoạch); tạo lập được trên 1,1 triệu Sổ sức khỏe điện tử/VNeID.

Mọi chủ trương, cải cách phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, mỗi cán bộ khi triển khai nghị quyết phải tự hỏi: “Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không?...”. Và khi người dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực, họ sẽ đồng thuận, ủng hộ và chủ động tham gia vào quá trình cải cách, trở thành động lực để cải cách đi xa hơn.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng, quan điểm “dân là gốc” tiếp tục đóng vai trò then chốt. Từ tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Thanh Hóa xác định nhân tố hàng đầu và cốt yếu nhất trong “thế trận lòng dân” là tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; vào sự trong sạch, vững mạnh của hệ thống chính trị. Bởi vậy, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng kiến tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hạnh phúc của Nhân dân chính là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm cho Nhân dân có cuộc sống ngày càng no ấm, đủ đầy, hạnh phúc; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tốt an sinh xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi, sức mạnh của “thế trận lòng dân” là sức mạnh của khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc và là sức mạnh của sự thống nhất về ý chí và hành động để vượt qua khó khăn, thử thách, cùng nhau bảo vệ vững chắc đất nước trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Lê Phượng

Bài cuối: Đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao - nền tảng bền vững cho phát triển