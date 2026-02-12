“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 3): Trụ cột vững chắc cho ổn định và phát triển

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định một cách nhất quán và sâu sắc quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi chính sách. Trong đó, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo đa chiều và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ hỗ trợ người dân xã Hoằng Phú khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy xảy ra vào tháng 9/2025. Ảnh: Việt Hương

An sinh, an cư

Những ngày giáp tết, con đường dẫn vào xã Hợp Tiến rộn ràng sắc xuân. Giữa khu dân cư yên bình, ngôi nhà còn thơm mùi sơn của bà Phan Thị Hiển, 82 tuổi, hiện lên giản dị nhưng vững chãi. Căn nhà rộng hơn 60m2 vừa kịp hoàn thành khi mùa xuân “gõ cửa”, trở thành điểm tựa bình yên cho người phụ nữ sống gần trọn cuộc đời trong cảnh neo đơn. Trong tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng xây dựng, hội chữ thập đỏ và các nhà tài trợ hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại là sự chung tay của cộng đồng, bà con lối xóm, từ những ngày công lao động đến cả những vật dụng thiết yếu trong nhà.

Ngồi bên hiên nhà, ánh mắt bà Hiển ánh lên niềm vui giản dị: “Có nhà mới rồi, không lo mưa nắng nữa. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và bà con nhiều lắm”. Với người già, hạnh phúc đôi khi không phải là điều gì lớn lao, mà là cảm giác an toàn, được chở che, được sống những ngày bình yên trong sự quan tâm của cộng đồng. Sâu xa hơn trong niềm vui riêng của bà Hiển, đó chính là minh chứng sinh động cho một triết lý: Phát triển để con người được sống tốt hơn, an toàn hơn, có điểm tựa trong cuộc sống.

Một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách tạo việc làm, bảo đảm sinh kế bền vững ngay tại cơ sở là sự phát triển của Công ty TNHH TH Vinasun Việt Nam tại xã Ba Đình. Xuất phát điểm chỉ là hộ kinh doanh cá thể buôn bán quần áo nhỏ lẻ, sau 6 năm, doanh nghiệp đã vươn lên trở thành cơ sở sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với hệ thống 6 vệ tinh sản xuất. Riêng cơ sở tại xã Ba Đình hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 70 lao động địa phương, với thu nhập phổ biến từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn An Thọ, chia sẻ: “Nhiều lao động trước đây phải rời quê làm việc tại các khu công nghiệp xa, nay đã có thể trở về làm việc ngay tại địa phương, vừa có thu nhập ổn định, vừa chăm lo gia đình. Tôi chuyển về đây làm việc được hơn 4 năm, mức thu nhập khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng, gần nhà, lại có thể chăm sóc con cái học hành”.

Từ những mái ấm nghĩa tình đến cơ hội việc làm ổn định ngay tại quê hương... Tất cả trở thành minh chứng sinh động phản ánh những kết quả rõ ràng trong đời sống xã hội.

Tại Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội được ưu tiên triển khai toàn diện, nhất quán và hiệu quả. Nhiều chương trình thiết thực, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là người có công, hộ nghèo và các nhóm yếu thế. Tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Hóa giảm mạnh từ 6,78% xuống còn 0,52% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025), bình quân mỗi năm giảm 1,56%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chỉ tiêu giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở và đồng bào sinh sống trên sông với hơn 14.700 ngôi nhà được chung tay hoàn thành, giúp cho hàng nghìn hộ dân được an cư.

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ nét trong phát triển con người, giảm nghèo đa chiều và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 4,4% năm 2021 xuống còn khoảng 1,3% vào năm 2025. Việt Nam đã hoàn thành trước hạn Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế ghi nhận là điểm sáng về giảm nghèo bền vững. Điều kiện sống của người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa không ngừng được cải thiện. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã về đích sớm 5 năm so với kế hoạch, với hơn 334.000 căn nhà được xây mới và sửa chữa. Riêng “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai trong 62 ngày đêm thần tốc đã xây dựng gần 2.000 căn nhà bị đổ sập và sửa chữa hơn 40.000 căn nhà bị hư hại do thiên tai. Những mái nhà mới được dựng lên không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Niềm tin, động lực

Ghi dấu ấn đậm nét với nhiều thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn một định hướng mang tính chiến lược lâu dài: Phát triển đất nước phải lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược. Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chương trình hành động hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội theo hướng linh hoạt, bền vững. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội, các chính sách an sinh đối với các đối tượng yếu thế; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu, sàn an sinh xã hội quốc gia. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội linh hoạt, hiện đại được đặt ra cấp thiết, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường lao động. Qua đó, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, đồng thời củng cố nền tảng tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách và từng giai đoạn phát triển. Chương trình hành động cũng đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ nhằm giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho cư dân đô thị, người lao động tại các khu công nghiệp và cho các đối tượng yếu thế.

Định hướng đã rõ, nhiệm vụ đặt ra để đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ dừng ở nhận thức, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động với trách nhiệm và hiệu quả rõ ràng ở từng địa phương. Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng: Cần thực hiện một cuộc cải cách thể chế an sinh xã hội mang tính tổng thể, dài hạn, với trọng tâm là chuyển mạnh tư duy từ “chi tiêu an sinh” sang “đầu tư cho phát triển con người”; mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo lộ trình bền vững; đồng thời đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực, phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong cung cấp dịch vụ an sinh. Một yêu cầu then chốt trong giai đoạn tới là nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực cho an sinh xã hội. Rà soát toàn diện các chương trình, chính sách hiện hành để tích hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, manh mún; chuyển mạnh sang quản lý theo kết quả đầu ra và theo đúng nhóm đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, liên thông giữa các ngành, các cấp có ý nghĩa quyết định nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, hạn chế thất thoát, lãng phí và nâng cao niềm tin xã hội.

Khi mọi người dân, dù ở miền núi hay đô thị đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, được bảo vệ trước rủi ro và cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đó chính là nền tảng vững chắc của ổn định và phát triển bền vững. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 7/2/2026: "Hiệu quả phát triển và sự hài lòng của Nhân dân phải là thước đo cao nhất của việc thực hiện nghị quyết. Mỗi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới lợi ích thiết thực cho đất nước, cho Nhân dân và cho tương lai lâu dài của dân tộc".

Việt Hương

Bài 4: Thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng