“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 1): “Hành động” để mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả”

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, nhấn mạnh yêu cầu: Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra những quyết sách có tầm nhìn chiến lược và đột phá về tư duy. Để đưa Nghị quyết Đại hội thành kết quả trên thực tiễn, chúng ta phải “quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần". Thực tiễn của đất nước và Thanh Hóa đã chứng minh hạnh phúc của Nhân dân là bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm hành động “đi đến cùng” của các cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên.

Mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tại xã Hồ Vương. Ảnh: Tố Phương

Tinh thần xuyên suốt Đại hội XIV của Đảng là biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể. Do đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đã và đang được mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”, kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội Đảng, Chương trình hành động được Ban Chấp hành Trung ương ban hành đi kèm nghị quyết nhằm hiện thực hóa nhanh chóng và hiệu quả các văn kiện đã được thông qua. Tinh thần cốt lõi của chương trình hành động nhấn mạnh tới yêu cầu “lựa chọn đúng- triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết.

Hành động chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của những “lựa chọn đúng”. Nghị quyết Đại hội XIV thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và việc xác định các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Đó là lựa chọn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; là phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững; là các đột phá chiến lược, đặc biệt là đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao...

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn; để từng nghị quyết, từng chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, trở thành niềm tự hào của Nhân dân”. Do đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng yêu cầu các chủ trương lớn phải “triển khai nhanh” và sớm được chuyển hóa thành luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Chậm trễ trong thể chế hóa sẽ làm suy giảm hiệu lực của nghị quyết, thậm chí làm mất đi cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, thời cơ phát triển không kéo dài.

Nếu “lựa chọn đúng” và “triển khai nhanh” là điều kiện cần thì “làm đến nơi đến chốn” là điều kiện đủ để Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Để “làm đến nơi đến chốn” thì phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị; khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay làm dở”, “nói không đi đôi với làm”. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Một điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIV là yêu cầu “đo lường bằng kết quả”. Nghĩa là mọi chủ trương, chính sách đều phải được lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể, có thể đo đếm, đánh giá được và Nhân dân được thụ hưởng trực tiếp. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng đời sống Nhân dân, mức độ hài lòng của người dân trở thành thước đo quan trọng của hiệu quả lãnh đạo và quản lý. Như vậy, nhìn từ mọi khía cạnh, Đại hội XIV được xác định là “đại hội của hành động” với yêu cầu đặt ra rất cao - không chỉ cán bộ, đảng viên mà mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả”, qua đó nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Để hiện thực hóa 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, 30 chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, 38 chỉ tiêu của các ngành, lĩnh vực, địa phương và 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi sự nỗ lực phi thường, sự cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước. Do đó, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan Đảng Trung ương giữ vai trò trung tâm định hướng và kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nghị quyết trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm sự thống nhất giữa tư duy chiến lược, thiết kế chính sách và kết quả thực thi trong toàn hệ thống chính trị. Quốc hội phát huy mạnh mẽ vai trò lập pháp và giám sát tối cao, bảo đảm mọi chủ trương lớn của Đảng được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi trong hệ thống pháp luật. Chính phủ và các bộ, ngành phải chuyển mạnh từ vai trò “ban hành chính sách” sang “tổ chức thực thi chính sách đến cùng”. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nghị quyết. Chính quyền địa phương các cấp phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện nghị quyết, là nơi trực tiếp biến chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội. Địa phương nào để chậm trễ cải cách, để lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ phát triển thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng hành động mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số (11% trở lên) giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026. Các chương trình, kế hoạch hành động phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xác định rõ thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nội dung, công việc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Tại Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đặt ra các yêu cầu rất cụ thể. Cùng với việc tổ chức các hoạt động đón tết, vui xuân đầm ấm, nghĩa tình, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết thì các cơ quan, địa phương phải chú trọng sản xuất, xem đó là mặt trận hàng đầu. Thắng lợi trong sản xuất ở những tháng đầu năm và ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ mới sẽ tạo xung lực để Thanh Hóa hoàn thành tốt hơn các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định “dân là gốc”. Đây không chỉ là nguyên tắc chính trị mà phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Thực hiện mục tiêu xuyên suốt này và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnhThanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở, đặc biệt ưu tiên các đối tượng chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đã có hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; hàng chục nghìn lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm; tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục được mở rộng, giúp người dân yên tâm hơn khi ốm đau, bệnh tật. Các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất được chi trả kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đó cũng là động lực để Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vì con người trong những năm tới.

Thanh Hóa đã và đang đi đúng hướng khi mạnh dạn “trao quyền” đo lường, đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cho người dân. Nhiều hình thức khác nhau đã được thực hiện như đánh giá mức độ hài lòng qua hòm thư góp ý; đánh giá trên tài khoản phần mềm “một cửa” điện tử; công khai số điện thoại đường dây nóng; qua địa chỉ Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống phản hồi Thanh Hóa... Hàng loạt những cách làm mới được áp dụng vào thực tế là minh chứng rõ nét về một Thanh Hóa không ngừng đổi mới trong định hướng, tư duy và hành động, giúp Thanh Hóa vươn lên tốp đầu cả nước trên bảng xếp hạng chỉ số hài lòng của người dân. Kết quả này là sự cộng hưởng của giá trị niềm tin từ Nhân dân, là sự phản ánh thực chất, khách quan nhất cho hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền theo hướng kiến tạo, vì Nhân dân phục vụ.

Lựa chọn đúng con đường phát triển, tổ chức triển khai nhanh và dứt khoát, làm đến nơi đến chốn và đo lường bằng kết quả thực chất là phương châm hành động của kỷ nguyên mới. Khi kỷ luật thực thi trở thành văn hóa, khi đổi mới sáng tạo trở thành động lực và khi con người là mục tiêu hướng đến, đất nước sẽ có đủ thế và lực để vươn lên mạnh mẽ.

Tố Phương

Bài 2: Đột phá tư duy - mở đường kiến tạo