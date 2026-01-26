Quyết liệt chống hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm

Gần Tết Nguyên đán luôn là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ra quân quyết liệt trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đội QLTT số 1 và Công an phường Đông Quang bắt giữ đồ chơi, thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 16/1, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp với Công an phường Đông Quang tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Duy Yến, có địa chỉ tại số 22/132 Ngô Thuyền, phường Đông Quang, do bà Lý Thị Yến làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm gồm các loại thực phẩm như socola, nho khô, kẹo, thạch và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên và thừa nhận đã thu mua hàng trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời trong dịp tết. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30/12/2025 cũng tại phường Đông Quang, Đội QLTT số 1 phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm quần, áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Playboy, Reebok, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

Tại địa bàn các xã Yên Định, Yên Trường, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Quang, Thiệu Tiến và Tây Đô..., công tác đấu tranh cũng đang được Đội QLTT số 8 siết chặt. Đặc biệt, chỉ sau hơn nửa tháng triển khai cao điểm, Đội QLTT số 8 quản lý khu vực này đã kiểm tra, xử lý 11 vụ vi phạm. Trong đó, phát hiện 7 vụ liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Gucci,

Rayban, Chanel, New Era, với tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy hơn 75,5 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng xử lý 4 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt hành chính 34 triệu đồng.

Cùng với lực lượng QLTT, các ngành chức năng khác cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là đối với mặt hàng cấm như pháo hoa nổ. Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép, thu giữ 136 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng gần 300kg. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận mua pháo từ nhiều nguồn khác nhau nhằm bán kiếm lời trong dịp tết. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2025 các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện 2.606 vụ vi phạm; trong đó khởi tố hình sự 451 vụ, xử lý hành chính 2.155 vụ; tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 254 tỷ đồng. Thực tiễn cho thấy, các đối tượng vi phạm ngày càng có trình độ, am hiểu pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như làm giả các thương hiệu lớn; tự đặt tên sản phẩm, tên doanh nghiệp nước ngoài nhằm gây nhầm lẫn; lợi dụng cơ chế tự công bố chất lượng sản phẩm; sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội với tên miền quốc tế để che giấu thông tin; thuê kho bãi ở khu vực hẻo lánh, thay đổi địa điểm liên tục, chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, trang thiết bị giám định còn hạn chế; hệ thống văn bản pháp luật chưa thật sự đồng bộ; một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động bảo vệ thương hiệu, thậm chí có cơ sở kinh doanh vì lợi ích trước mắt tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa Đinh Khánh Toàn, thời gian tới, nhất là cao điểm trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hoạt động buôn bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chi cục QLTT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Tùng Lâm