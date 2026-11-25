Đẩy nhanh đưa vào vận hành hệ thống ADN công nghệ mới xác định danh tính liệt sỹ

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 12126/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới.

Hài cốt liệt sỹ được quy tập ngày 13/11/2026 tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Sớm hoàn thiện đồng bộ 1 hệ thống giám định ADN công nghệ mới hoàn chỉnh tại từng cơ sở giám định

Trên cơ sở báo cáo về tình hình tiếp nhận, triển khai hệ thống giám định ADN công nghệ mới phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 4 đơn vị giám định ADN và đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành thiết thực của Tập đoàn Vingroup trong quá trình tài trợ, cải tạo hạ tầng phòng sạch và cung ứng trang thiết bị giám định ADN công nghệ mới.

Đến nay, tại 4 cơ sở giám định đã cơ bản hoàn thành hoặc đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của hệ thống phòng sạch, tiếp nhận phần lớn trang thiết bị Đợt 1 và tích cực đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm sẵn sàng vận hành ngay sau khi hệ thống giám định ADN hoàn thiện, bàn giao.

Mặc dù vậy, tiến độ triển khai thực tế tại một số đơn vị vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra; một số hạng mục phụ trợ phòng sạch chưa hoàn chỉnh; việc bàn giao trang thiết bị, hồ sơ tài liệu kỹ thuật, phần mềm và vật tư, hóa chất chưa bảo đảm tính đồng bộ, dẫn đến chưa đủ điều kiện nghiệm thu, xác lập quyền sở hữu toàn dân và vận hành khép kín.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” (Chiến dịch 500 ngày đêm), Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup sớm hoàn thiện đồng bộ 1 hệ thống hoàn chỉnh tại từng cơ sở giám định gồm phòng sạch đạt chuẩn, hệ thống trang thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), phần mềm phân tích tin sinh học đến thiết bị, chip vi mảng (Microarray chip) để phục vụ phân tích mẫu ADN thân nhân và đối khớp dữ liệu ADN với mẫu hài cốt liệt sỹ.

Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các hạng mục phòng sạch

Đề nghị Tập đoàn Vingroup tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công và các nhà cung cấp trang thiết bị hoàn thành các hạng mục phòng sạch và hạng mục phụ trợ còn lại, bảo đảm bàn giao đầy đủ, đồng bộ 01 hệ thống hoàn chỉnh tại mỗi đơn vị trong Đợt 1, bao gồm hệ thống thiết bị giám định ADN công nghệ NGS, phần mềm chuyên dụng, hệ thống máy và Microarray chip phục vụ phân tích, đối khớp; bàn giao kịp thời, đầy đủ hồ sơ, danh mục, tài liệu kỹ thuật kèm theo trang thiết bị để các cơ sở giám định có cơ sở nghiệm thu, kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo đúng quy định; phối hợp tổ chức lắp đặt, hiệu chuẩn, chạy thử và đào tạo hướng dẫn vận hành để đưa hệ thống vào hoạt động trong thời gian sớm nhất; trước mắt tập trung hoàn thành tại Viện Pháp y Quân đội trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.

Các bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp chỉ đạo các cơ sở giám định trực thuộc bám sát tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup để sớm hoàn thiện đồng bộ 1 hệ thống giám định ADN hoàn chỉnh; khẩn trương hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh, an toàn thông tin, nghiệm thu, xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được tài trợ; chủ động đẩy nhanh tiến độ đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, tăng cường nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ cho công tác phân tích, giám định... để tổ chức vận hành ngay khi hệ thống hoàn thiện. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bảo đảm tiến độ, chất lượng khóa đào tạo công nghệ mới cho 4 đơn vị, sớm hoàn thiện và chuyển giao quy trình thao tác chuẩn.

Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về pháp lý, tài chính và liên thông dữ liệu

Phó Thủ tướng giao các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về pháp lý, tài chính và liên thông dữ liệu, cụ thể: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Y tế, Công an, Tài chính, Nội vụ và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 119/2023/TT-BQP, trong đó quy định rõ quy trình giám định ADN công nghệ mới, quy trình xử lý mẫu thân nhân và định mức kinh tế-kỹ thuật làm cơ sở để các đơn vị giám định tổ chức mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao... cho công tác giám định; chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội sớm ban hành hướng dẫn, kế hoạch tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ từ các cơ sở giám định khác về lưu trữ tập trung. Hoàn thành các nội dung này trước ngày 25 tháng 12 năm 2026.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cơ sở giám định khẩn trương thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu ADN; cung cấp đầy đủ dữ liệu ADN gốc và thông tin thân nhân liệt sỹ kèm thông báo kết quả đối khớp cho các cơ sở giám định để trực tiếp đối chiếu, thẩm định chuyên môn và ban hành kết luận giám định cuối cùng; hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Kho lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn, xử lý dứt điểm kinh phí thanh, quyết toán còn tồn đọng đối với các mẫu hài cốt liệt sỹ đã hoàn thành giám định giai đoạn trước đây; bảo đảm kịp thời nguồn kinh phí mua sắm hóa chất, vật tư, hạ tầng theo đúng quy định.

Viện trưởng các Viện: Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Khoa học hình sự (Bộ Công an), Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế) và Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm điểm tiến độ hằng ngày và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia nếu để xảy ra chậm trễ, không bảo đảm tiến độ hoàn thiện đồng bộ hệ thống giám định ADN công nghệ mới, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Chiến dịch 500 ngày đêm./.

Theo TTXVN