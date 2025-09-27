Quý Lương nâng cao hiệu quả kinh tế rừng luồng

Men theo triền núi chúng tôi đến thăm các mô hình rừng luồng thâm canh tại xã Quý Lương, được Trưởng thôn Ry Nguyễn Như Thuần cho biết: "Các năm vừa qua, gia đình được thụ hưởng chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh. Rừng luồng của gia đình sinh trưởng tốt, cho năng suất và thu nhập cao hơn trước. Trước đây, việc phát cành, dọn vệ sinh, bón phân cho cây luồng, trồng bằng hom cành cây luồng là việc làm quá xa lạ với người dân chúng tôi. Nhưng khi được cán bộ hướng dẫn, gia đình đã hiểu và chăm sóc rừng luồng theo hướng dẫn.

Rừng luồng được thâm canh phục tráng tại xã Quý Lương.

Hiện nay, hơn 1ha luồng của gia đình được bón phân nên luồng ra măng sớm và nhiều, khỏe hơn so với diện tích luồng không được chăm sóc. Cây cũng to và vươn thẳng, dóng dài, bán được giá hơn".

Còn Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lương Trương Văn Vinh cho biết, Quý Lương hiện có trên 1.500ha rừng luồng. Những năm trước đây, tình trạng người dân các xã cũ khai thác măng và luồng tùy tiện, không chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nên rừng luồng trên địa bàn bị thoái hóa nghiêm trọng, năng suất và chất lượng giảm sút. Để thay đổi nhận thức, cũng như cách làm của bà con trong việc trồng và chăm sóc rừng luồng, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng xuống thôn, bản phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh; tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục tráng rừng luồng; đấu mối với doanh nghiệp, xưởng chế biến lâm sản thu mua luồng đến kỳ khai thác để bà con yên tâm thâm canh rừng luồng...

Đến cuối tháng 9/2025, Quý Lương đã thâm canh, phục tráng được 1.317ha rừng luồng. Cây luồng được bón phân, hệ số sinh măng tăng gấp 1,5 lần, măng to hơn và gióng dài hơn, giá trị cây luồng được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Luồng đang trở thành cây kinh tế chủ lực của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Hiện xã Quý Lương đã làm mới trên 3km đường ô tô lâm nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thâm canh, phục tráng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển các sản phẩm lâm sản đi tiêu thụ, giảm chi phí nhân công.

Hiệu quả của chính sách phát triển vùng luồng thâm canh đã nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân địa phương trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng nói chung, khai thác bền vững, nâng cao giá trị kinh tế rừng luồng nói riêng. Thay đổi từ tập quán canh tác quảng canh, không bón phân chăm sóc cho rừng luồng sang canh tác thâm canh, bón phân và chăm sóc rừng luồng. Tuy nhiên, việc bố trí ngân sách của địa phương để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích vùng luồng thâm canh gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn phân bổ để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh còn hạn chế, thấp so với khối lượng, kế hoạch đề ra. Trong khi đó, diện tích rừng luồng thâm canh phục tráng nằm trên địa bàn xã có địa hình phức tạp, đất đai cằn cỗi. Diện tích rừng luồng được chăm sóc, bón phân chỉ dừng lại ở những diện tích được Nhà nước hỗ trợ, người dân chưa chủ động bỏ kinh phí và nhân công để thâm canh.

Để phát triển rừng luồng bền vững, hiệu quả, xã sẽ tiếp tục triển khai một số giải pháp như: tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng nói chung, rừng luồng nói riêng. Rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ luồng; cam kết không thu mua, tiêu thụ luồng non. Xây dựng các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh luồng, tạo vùng nguyên liệu tập trung đủ lớn và là cầu nối để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật thâm canh rừng luồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân