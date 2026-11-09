Quốc hội đề xuất bổ sung 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Theo chương trình Kỳ họp, sáng 9/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Phiên họp Quốc hội tại hội trường sáng 9/11. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) tán thành việc dự thảo Luật bổ sung “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương.

Đồng thời, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh-Liệt sỹ, là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu phân tích, đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế-xã hội phát triển. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm tới người có công.

Vào dịp 27/7 hằng năm, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức chủ động, chu đáo. Các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh; tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân, đại biểu tỉnh Nghệ An cho biết nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Tại hội nghị thẩm tra các dự luật trên hồi đầu tháng 10 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, nhiều ý kiến cũng đề nghị người lao động được nghỉ vào ngày 27/7. Quan điểm nhất quán của Đảng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công phải được thực hiện hằng ngày, thường xuyên, liên tục theo đạo lý truyền thống của dân tộc.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội dẫn chứng thời gian qua, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình liệt sỹ.

Nhấn mạnh công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công là trách nhiệm thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội tin tưởng rằng nếu ngày 27/7 được luật hóa thành ngày nghỉ lễ, mỗi người dân sẽ có thêm thời gian để cùng gia đình, dòng họ và địa phương thực hiện các hoạt động tri ân.

Đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) cho rằng, quy định về cho thuê lại lao động có tính chất phức tạp, nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Do đó, việc chuyển từ cơ chế cấp phép sang thông báo hoạt động cần đi kèm với các quy định rõ ràng về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, cơ chế kiểm soát của Nhà nước và các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ người lao động cho thuê lại.

Theo đại biểu, dự thảo Luật chuyển sang cơ chế thông báo kèm ký quỹ 2 tỷ đồng, đồng thời giao quy định về hậu kiểm cho nghị định, nhưng chưa thiết lập đầy đủ cơ chế kiểm soát rủi ro và bảo vệ người lao động. Đáng chú ý, dự thảo chưa quy định trách nhiệm của bên thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Theo đại biểu Lâm Văn Đoan, cơ chế thông báo hoạt động đã được nhiều quốc gia áp dụng, song đều chú trọng thiết lập các biện pháp bảo vệ người lao động trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại phá sản, giải thể hoặc không còn khả năng thanh toán. Đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương, cần có cơ chế pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị luật hóa ngay trong Bộ luật Lao động các quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động cho thuê lại, đồng thời xác định rõ thời điểm đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành ngay khi Luật có hiệu lực. Qua đó, bảo đảm việc chuyển từ cơ chế cấp phép sang thông báo không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước, không tạo khoảng trống pháp lý trong quản lý hoạt động cho thuê lại lao động.

Về cơ chế ký quỹ, đại biểu tỉnh Lâm Đồng đề nghị quy định các nguyên tắc xác định mức ký quỹ, nghĩa vụ duy trì và điều chỉnh mức ký quỹ trong quá trình hoạt động, phù hợp với quy mô doanh nghiệp và mức độ rủi ro đối với người lao động. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động trong trường hợp số tiền ký quỹ không đủ để chi trả.

Tham gia đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) nêu rõ khoản 12 Điều 2 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 211 Bộ luật Lao động quy định, trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo về cuộc đình công không tuân theo quy định tại các Điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với công đoàn hoạt động trên địa bàn, cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và đại diện ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để nghe ý kiến, hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh cho rằng các cuộc đình công có thể xảy ra ngoài giờ hành chính, ban đêm hoặc ngày nghỉ tại các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn. Trong điều kiện chưa có quy định cụ thể về tiếp nhận thông tin, phân công trực và phương thức phối hợp khẩn cấp, việc tổ chức họp, huy động các cơ quan phối hợp để xử lý vụ việc trong vòng 12 giờ có thể gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này để bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện./.

Theo TTXVN