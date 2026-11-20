Trường Chính trị tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh đã gắn bó với quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TS. Nguyễn Thành Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên.

Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước, Trường Chính trị tỉnh luôn ý thức sâu sắc vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Bám sát Quy định số 396-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy chế số 988-QĐ/HVCTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường xác định xây dựng trường chính trị chuẩn gắn với đổi mới toàn diện các mặt công tác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm hiện thực hoá các mục tiêu đã đề ra.

Nổi bật nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2026 đã ghi dấu những bước chuyển mình toàn diện. Tinh thần đổi mới sáng tạo được nhà trường đẩy mạnh trong mọi khâu - từ tuyển sinh chặt chẽ, minh bạch theo vị trí việc làm đến việc không ngừng cập nhật nội dung chương trình sát thực tiễn.

Cán bộ, giảng viên Nhà trường và học viên lớp Trung cấp LLCT B41 dự lễ bế giảng.

Cùng với đó, điểm nhấn đặc biệt trong công tác giảng dạy là nhà trường đã tích cực, chủ động thực hiện mô hình “đồng giảng” với phương châm “đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới” theo chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời kiên định phương châm “hiểu - vận dụng - xử trí” cùng mô hình “3 tăng, 3 giảm” (tăng chủ động gắn kết; tăng tương tác, thảo luận; tăng xử lý, tổng kết) và “3 giảm” (giảm thụ động, giảm độc thoại, giảm lý thuyết) nhằm chuyển mạnh từ học kiến thức sang phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Tính đến tháng 11/2026, nhà trường đã tổ chức 101 lớp với 7.662 học viên, trong đó đào tạo 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 20 lớp không tập trung tại trường và tại xã; đồng thời bồi dưỡng các lớp cho chức danh Chủ tịch MTTQ và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội; các lớp công chức đảng ủy cấp xã và các lớp đại biểu HĐND cho các xã miền núi.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn tiếp tục được nhà trường đẩy mạnh, từng bước gắn kết chặt chẽ với hoạt động giảng dạy và tư vấn chính sách. Hiện nay, nhà trường đang triển khai 5 đề tài khoa học cấp tỉnh, 10 đề tài khoa học cấp trường, phối hợp tổ chức 4 hội thảo khoa học cấp tỉnh và chủ trì 6 hội thảo cấp trường.

Xác định đội ngũ cán bộ, giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng và uy tín của nhà trường, công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn luôn được quan tâm thực hiện.

Toàn cảnh buổi kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra sáng 20/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ giảng viên đã nghỉ hưu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; gắn lý luận với thực tiễn địa phương, cập nhật những vấn đề mới trong nước và quốc tế.

Đồng thời, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Mỗi giảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền đạt kiến thức gắn với khơi dậy tư duy đổi mới, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho học viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí nhấn mạnh, nhà trường cần xác định rõ mục tiêu, lộ trình và các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực công tác, quyết tâm phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh vươn lên tốp đầu trường chính trị cấp tỉnh tiêu biểu của cả nước.

Nhân dịp này, các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường Chính trị tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Dương Thị Bảo Anh, Trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Quốc Hương