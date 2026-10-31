Quảng Yên tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng hai con số

Tháng 10/2026, Cụm Công nghiệp Quảng Yên chính thức được khởi công xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn xã. Dự án có quy mô gần 60ha, được định hướng phát triển thành cụm công nghiệp tổng hợp đa ngành, với hơn 30 nhóm ngành nghề được phép thu hút đầu tư.

Các phương tiện, máy móc chuẩn bị tiến hành thi công hạ tầng Cụm Công nghiệp Quảng Yên.

Xác định phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông nguồn lực đất đai là những yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xã Quảng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó, giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định tiến độ thực hiện các dự án và khả năng thu hút đầu tư. Trong 9 tháng năm 2026, xã đã thực hiện bàn giao gần 60ha đất tại Cụm Công nghiệp Quảng Yên cho nhà đầu tư triển khai dự án; hoàn thành GPMB 9 dự án khác với tổng diện tích khoảng 13,21ha. Đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án lớn, trọng điểm như: Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên, Cụm Công nghiệp Tây Nam thành phố Thanh Hóa (cũ). Trên địa bàn xã có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 294,77 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ triển khai 7 dự án dịch vụ, thương mại; đã và đang thu hút mới 2 dự án đầu tư...

Song song với đó, xã Quảng Yên đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi. Chính quyền xã tăng cường công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng; phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Các kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin và đối thoại với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh được duy trì nhằm lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng, kiến nghị, từ đó kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,56%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,9%.

Từ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp, hoạt động phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có 31 doanh nghiệp thành lập mới, đạt hơn 200% kế hoạch năm. Đến nay, trên địa bàn xã có 122 doanh nghiệp, 2 quỹ tín dụng, 5 HTX và khoảng 1.350 hộ kinh doanh đang hoạt động. Cơ cấu ngành nghề ngày càng đa dạng, trong đó có 33 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; 25 doanh nghiệp thương mại, bán buôn, bán lẻ; 20 doanh nghiệp chế biến, may mặc, giày dép và 18 doanh nghiệp vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải... Tổng doanh thu của doanh nghiệp, HTX trong 9 tháng đạt 140 tỷ đồng, doanh thu bình quân khoảng 1,15 tỷ đồng/doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh đã đóng góp khoảng 7,5 tỷ đồng vào ngân sách xã, chiếm 44,38% tổng thu nội địa.

Với lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất và nguồn lao động dồi dào, xã Quảng Yên xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng theo hướng bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030. Địa phương đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,5% trong năm 2026. Trước những khó khăn, thách thức đan xen, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, GPMB; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng và đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND xã Quảng Yên Mai Đình Thủy đã nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức ngày 9/10/2026: “Quảng Yên đang có rất nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển với quỹ đất, hạ tầng và hệ thống các dự án đang được triển khai. Nhưng tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi được chuyển hóa thành những dự án triển khai đúng tiến độ, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, việc làm được tạo ra và nguồn lực được sử dụng hiệu quả. Để thực hiện được mục tiêu đó, chính quyền và doanh nghiệp cần tiếp tục đồng hành trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, hợp tác và cùng phát triển”.

Bài và ảnh: Việt Hương