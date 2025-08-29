Phường Hạc Thành tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 29/8, tại Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành, UBND phường Hạc Thành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy và một số sở ngành.

Các đại biểu tham quan phòng chức năng Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành.

Trước khi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Lê Anh Xuân và các đại biểu đã tham quan Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành.

Tiết mục đồng diễn tại Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành.

Theo kế hoạch, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Liên hoan văn nghệ; phát động chương trình toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và khai mạc lớp dạy bơi cho trẻ; giao lưu các môn cờ tướng, cờ vua, cầu lông, bóng bàn...

Tiết mục tại chương trình liên hoan văn nghệ.

Trong buổi sáng nay, chương trình liên hoan văn nghệ đã được tổ chức thu hút sự tham gia của 11 đơn vị trên địa bàn phường Hạc Thành. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc, nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước... Qua đó thể hiện tinh thần yêu nước, cùng lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao Hạc Thành tọa lạc ở Khu đô thị Vinhomes Star City. Dự án được khởi công từ tháng 5/2024 trên khu đất rộng 4,1ha, gồm hai hợp phần: Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa (nay là Ban Quản lý dự án khu vực Đông Sơn) làm chủ đầu tư. Công trình nổi bật với kiến trúc hiện đại và thiết kế độc đáo. Điểm nhấn là khối nhà 7 tầng, trung tâm của Cung văn hóa thiếu nhi, nơi tổ chức các lớp đào tạo cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... Khu vực phụ trợ gồm nhà 3 tầng, nhà thi đấu 300 chỗ ngồi và khu vận động thể chất có mái che. Trung tâm Thể dục thể thao được đầu tư đồng bộ với bể bơi trong nhà, sân bóng đá nhân tạo, sân tennis, bóng rổ... Trong đó, bể bơi được thiết kế mái vòm khung thép độc đáo, diện tích mặt nước 500m2 với 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thiếu niên, nhi đồng. Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời rực rỡ sắc màu. Các không gian được tổ chức khoa học, kết nối linh hoạt, thuận tiện cho quản lý và sử dụng lâu dài.

Tố Phương