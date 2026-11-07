Phường Đông Tiến “nối dần” khoảng cách dịch vụ công

Đưa dịch vụ công về khu dân cư, hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi, người yếu thế và những người còn hạn chế kỹ năng số, phường Đông Tiến đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người dân với chính quyền số, để sự thuận tiện của chuyển đổi số hiện hữu trong từng thủ tục, từng nhu cầu thiết thực.

Người dân phường Đông Tiến được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục hành chính tại điểm dịch vụ công lưu động.

Có việc liên quan đến thủ tục đất đai, chị Nguyễn Thị Hoa, tổ dân phố Dinh Xá, từng khá lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu, cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Tại điểm hỗ trợ dịch vụ công, chị được cán bộ hướng dẫn cụ thể từ kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ đến một số thao tác trên môi trường điện tử. “Trước đây, cứ nghĩ đến thủ tục đất đai là tôi ngại vì sợ thiếu giấy tờ, phải đi lại nhiều lần. Được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng bước, tôi thấy dễ hiểu và chủ động hơn nhiều”, chị Hoa chia sẻ.

Với bà Lê Thị Gấm, tổ dân phố Châu Văn, người hưởng chế độ hưu trí, trở ngại lại nằm ở chiếc điện thoại thông minh. Những thao tác như đăng nhập VNeID, sử dụng tài khoản ngân hàng hay tiếp cận các tiện ích số vốn không dễ với người cao tuổi. Được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, thao tác từng bước rồi thực hành lại, bà dần quen hơn. “Tuổi cao nên dùng điện thoại nhiều khi bấm trước quên sau. Có người hướng dẫn tận tình, làm đi làm lại cho mình nhớ thì mới yên tâm. Giờ nhận tiền qua tài khoản cũng thuận tiện, đỡ phải chờ đợi”, bà Gấm cho biết.

Từ hai nhu cầu rất khác nhau có thể thấy, khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công hôm nay không đơn thuần được tính bằng quãng đường từ nhà đến trụ sở. Đó còn là khoảng cách về kỹ năng số, khả năng sử dụng thiết bị thông minh, hiểu biết về quy trình và cả tâm lý e ngại khi chuyển từ cách làm trực tiếp vốn đã quen sang môi trường điện tử.

Nhận diện những “khoảng trống” ấy, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Tiến đã phối hợp với các tổ dân phố tổ chức “Dịch vụ công lưu động”, đưa việc hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục về gần người dân hơn. Tại các điểm hỗ trợ, cán bộ hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu tiến độ và nhận kết quả điện tử.

Thay vì hướng dẫn chung chung, cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc” với những người chưa thành thạo. Vì thế, mỗi trường hợp được hướng dẫn theo đúng vướng mắc đang gặp phải, làm mẫu rồi để người dân tự thực hiện lại. Cách làm này vừa giúp giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ số.

Tại các điểm “Dịch vụ công lưu động” đã thu hút người dân đến thực hiện những thủ tục gắn nhiều với đời sống như hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội. Qua các đợt triển khai được ghi nhận, 205 lượt người dân đã được hướng dẫn, hỗ trợ; 184 thủ tục hành chính được thực hiện, nộp thành công; trong đó có 117 lượt người trên 60 tuổi được hỗ trợ trực tiếp. Những con số ấy phần nào cho thấy nhu cầu được hướng dẫn ngay tại cơ sở, nhất là trong nhóm người cao tuổi, vẫn còn khá lớn.

Cùng với “Dịch vụ công lưu động”, Đông Tiến huy động Tổ Công nghệ số cộng đồng, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và cán bộ tổ dân phố cùng tham gia hỗ trợ. Các lực lượng đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nhận trợ cấp không dùng tiền mặt và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội hoặc khó khăn trong đi lại, việc hỗ trợ được thực hiện tận nơi.

Những cách làm đó đang tạo chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận tiện ích số của người dân. Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 1.351 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,39%; 982 đối tượng an sinh xã hội được chi trả trợ cấp qua tài khoản. Đến nay, 100% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn thực hiện nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Tiến Mai Xuân Thế cho biết: “Phường tiếp tục duy trì “Dịch vụ công lưu động” theo hướng sát nhu cầu của từng khu dân cư, ưu tiên người cao tuổi, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người chưa thành thạo công nghệ số. Đồng thời, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể trong việc hỗ trợ tại cơ sở; rà soát những thủ tục phát sinh nhiều, những khâu người dân thường gặp vướng mắc để có cách hướng dẫn phù hợp. Cùng với nâng cao kỹ năng số cho người dân, phường chú trọng trách nhiệm, kỹ năng và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, lấy mức độ thuận tiện và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả”.

Bài và ảnh: Trần Hằng