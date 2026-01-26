Phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT dịp Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, đây cũng là thời điểm hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, pub... dự báo sẽ diễn ra sôi động, đặc biệt vào các khung giờ tối và đêm. Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy luôn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Kiểm tra đột xuất tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thường là giai đoạn nhạy cảm, dễ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT). Tình trạng hoạt động quá giờ quy định, gây mất trật tự công cộng, sử dụng rượu bia quá mức, thậm chí liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội... luôn là những nguy cơ hiện hữu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng.

Nhận diện rõ những nguy cơ đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động phức tạp về ANTT, nhất là vào ban đêm và trong các ngày cao điểm dịp Tết.

Theo Trung tá Hà Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hoá, lực lượng đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch chuyên đề, tổ chức các tổ công tác tuần tra, kiểm tra khép kín địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Qua quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở vi phạm quy định về thời gian hoạt động cho phép từ 8h đến 24h đã bị lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra của lực lượng Công an cấp tỉnh, Công an các phường, xã cũng phát huy vai trò “bám địa bàn”, nắm chắc tình hình cơ sở. Tại phường Hạc Thành - địa bàn trung tâm của tỉnh với mật độ lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT - lực lượng Công an phường thường xuyên rà soát, nắm bắt hoạt động, nhất là những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Thế Thọ, Công an phường Hạc Thành cho biết, cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh để tổ chức kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Cách làm này không chỉ giúp giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn mà còn tạo sự yên tâm cho người dân trong dịp Tết.

Lực lượng Công an tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Song song với các biện pháp cứng rắn, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các chủ cơ sở trong việc bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, công tác phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai hiệu quả. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong không khí bình yên, trọn vẹn.

Lê Quỳnh