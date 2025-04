Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), nhất là cơ sở cho thuê lưu trú, karaoke, cơ sở bar, pub... cũng phát triển nhanh. Bên cạnh những mặt tích cực, các lĩnh vực này đã phát sinh và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Lực lượng công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 3.845 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó có 1.329 cơ sở kinh doanh lưu trú, 687 cơ sở kinh doanh karaoke... Đa số các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã chủ động chấp hành tốt quy định của pháp luật. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện một số cơ sở vi phạm như: Nhà nghỉ, quán karaoke chứa chấp hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền vượt lãi suất quy định hay như nhiều quán karaoke chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải yêu cầu dừng hoạt động.

Điển hình, ngày 12/12/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy) kiểm tra, phát hiện 8 đối tượng khi đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Phòng VIP 9, quán karaoke Hoa Thống, thị trấn Phong Sơn. Quá trình kiểm tra phát hiện, thu giữ ma túy và nhiều dụng cụ mà các đối tượng đang dùng để sử dụng ma túy. Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm việc với Lê Quốc Khánh (quản lý quán) sinh năm 2003 và Trương Anh Phi, sinh năm 2000 đều trú tại thị trấn Phong Sơn để làm rõ hành vi có liên quan.

Ngày 28/12/2024, lực lượng công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, kiểm tra tại 14 địa điểm, bao gồm 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, 2 tụ điểm có dấu hiệu “nuôi nhốt” gái mại dâm và 3 địa điểm là nơi ở của các đối tượng khác có liên quan. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 5 cơ sở kinh doanh có hành vi chứa mại dâm gồm: Nhà nghỉ Thu Trang, Nhà nghỉ Tiến Phương 1, Khách sạn Tiến Phương 2, Nhà nghỉ Anh Anh, Khách sạn Đại Phát (đều ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và 2 nhóm đối tượng có hành vi môi giới mại dâm. Căn cứ hành vi và mức độ vi phạm của các đối tượng, ngày 6/1/2025, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 19 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” theo quy định tại Điều 327, Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, cầm đồ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đề ra; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực này. Cùng với đó thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen” và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Ngoài ra, lực lượng công an còn chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, các lực lượng công an trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 100 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, cầm đồ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình thực hiện tốt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng, nhất là các đối tượng lạ mặt, nhân thân đến cư trú qua đêm tại địa bàn. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, karaoke, cơ sở kinh doanh lưu trú,... ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Bài và ảnh: Quốc Hương