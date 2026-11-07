Phòng, ngừa tham nhũng trong hoạt động xét xử

Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tòa án hai cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện các giải pháp. Trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, gắn với công khai minh bạch, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án.

Một phiên tòa hình sự được Tòa án Nhân dân khu vực 2 tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Theo Thẩm phán Lê Thanh Hùng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng văn hóa liêm chính, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ, “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Đồng thời chuẩn hóa quy trình làm việc, cải tiến tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, từ bộ phận tiếp công dân, giải quyết đơn, đến hoạt động thụ lý, xét xử, giải quyết án.

Quy định về công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động được tòa án hai cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhất là công khai công tác giải quyết, xét xử các loại án, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, thi hành án hình sự và thủ tục tố tụng. Thực hiện kiểm tra các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Đáng chú ý, bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tòa án hai cấp trong tỉnh đã công khai toàn bộ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của ngành. Tăng cường tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm kết nối đến các tòa chuyên trách và tòa khu vực, vừa đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giải quyết án, vừa tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử. Đồng thời chú trọng công tác hòa giải để các bên đương sự tự định đoạt tranh chấp và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng dân chủ, thực chất...

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh cũng đã tập trung thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ từ khâu thụ lý đến xét xử, giải quyết án. Chú trọng việc phân công án ngẫu nhiên cho thẩm phán giải quyết, xét xử. Bằng cách làm này, vừa phân bổ đều khối lượng công việc và trách nhiệm giữa các thẩm phán, vừa ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng hoặc “chạy án”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tòa án hai cấp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp gắn với thực hiện mô hình hành chính - tư pháp “một cửa”. Thông qua mô hình, nhằm xử lý nhanh chóng, hiệu quả công việc, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường việc giám sát cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp trong thực hiện các bước, quy trình thủ tục tố tụng, nhằm nắm bắt, khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế, không để hình thành sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Cũng trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh và các tòa án khu vực tiếp tục duy trì phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân theo định kỳ, hoặc đột xuất. Từ đó phân loại, giao các tòa, phòng chuyên môn tham mưu giải quyết đơn theo thẩm quyền, hoặc chuyển đến cơ quan có chức năng giải quyết theo quy định.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến 15/9, tòa án hai cấp trong tỉnh đã giải quyết 10.854 vụ, việc, trong tổng số 12.935 vụ, việc thụ lý. Thẩm phán Lê Thanh Hùng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, khẳng định: “Nhìn chung, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên. Không có trường hợp xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà tòa án áp dụng bảo đảm tính nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và nhân thân người phạm tội, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay”.

Cùng với đó, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm sâu so với năm trước. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được cải thiện, thực chất, bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo và quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự. Công tác xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh". Đặc biệt, 9 tháng năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử công khai 9 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các vụ án còn lại đang được giải quyết theo hạn định của pháp luật.

Bài và ảnh: Đồng Thành