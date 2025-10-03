Phòng học bộ môn trước yêu cầu đổi mới giáo dục

Nhằm tạo sự hứng thú, kích thích đam mê học tập của học sinh với môn học cũng như giúp nâng cao chất lượng giảng dạy trước yêu cầu đổi mới, các trường học đã quan tâm đầu tư các phòng học bộ môn với nhiều trang thiết bị hữu ích. Đây cũng là giải pháp để các nhà trường “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cũng là tiêu chí không thể thiếu khi xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Phòng học Tin học của Trường Tiểu học Quảng Hùng được đầu tư hệ thống máy tính đồng bộ cùng đường truyền internet riêng.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Tiểu học Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hùng Nguyễn Thị Chi cho biết: “Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục giáo dục quan trọng như phòng học, phòng bộ môn, thư viện, khuôn viên sân trường... Hiện nhà trường có đầy đủ các phòng học bộ môn như phòng âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, tin học với nhiều trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt phòng học tin học vừa được đầu tư 20 máy tính mới kết nối internet với đường truyền riêng. Từ sự quan tâm đầu tư này, giáo viên đã tận dụng, phát huy tốt không gian, cơ sở vật chất sẵn có để đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục; tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hành đa dạng... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục”.

Tại Trường THCS Hoa Lộc, xã Hoa Lộc, việc sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn được xem là một trong những biện pháp đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện Trường THCS Hoa Lộc có đầy đủ các phòng bộ môn như tin học, ngoại ngữ, phòng thực hành hóa - sinh, lý - công nghệ... Các phòng học này đều được trang bị, bổ sung trang thiết bị hằng năm. Ví dụ như đầu năm học 2025-2026, phòng học tin học được bổ sung thêm 8 máy tính mới nâng tổng số máy của phòng lên 20 máy; phòng học ngoại ngữ cũng vừa được trang bị thêm 1 bộ máy tính, 1 bộ loa...

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Lộc Phạm Thị Tuyết chia sẻ: “Hằng năm nhà trường đều phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, gắn dạy lý thuyết với thực hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, nhà trường luôn yêu cầu giáo viên tổ chức vận hành tốt các phòng bộ môn nhằm tạo cơ hội cho học sinh được thực hành, giáo viên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào giảng dạy theo chương trình mới. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường”.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên và cán bộ quản lý các nhà trường, phòng học bộ môn là phòng chức năng không thể thiếu trong trường học nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học. Đi đôi với việc học lý thuyết, các tiết học thực hành sẽ giúp học sinh ghi nhớ được kiến thức hơn khi được học tại các phòng bộ môn. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tự tiến hành các hoạt động thí nghiệm, thực hành nghiên cứu, tự tìm tòi kiến thức sẽ tạo cho các em sự hứng thú, say mê với môn học, từ đó ý thức học tập của các em cũng được nâng cao. Với ý nghĩa đó, ngành giáo dục cần tiếp tục chú trọng đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ phòng học bộ môn, thiết kế bài dạy thực hành phù hợp với từng môn học, để học sinh được sống trong bầu không khí khoa học thực sự, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành của cả giáo viên và học sinh. Thực tế, nhiều trường học vẫn thiếu trang thiết bị ở phòng bộ môn, nhất là thiết bị thí nghiệm đối với phòng thực hành như hóa - sinh, lý - công nghệ...

Việc chuẩn hóa phòng học bộ môn là bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh. Tuy nhiên, để xây dựng phòng học bộ môn theo đúng quy chuẩn tại Thông tư số 14/2025/BGDĐT của Bộ GD&ĐT cần một nguồn kinh phí không nhỏ. Vì vậy, bên cạnh sự đầu tư của địa phương, của ngành giáo dục, cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhằm giúp các nhà trường xây dựng các phòng bộ môn đạt chuẩn, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học theo yêu cầu mới.

