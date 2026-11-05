Phối hợp phát hiện, xử lý hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách về bảo hiểm

Chiều 5/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quy chế phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội và Công văn số 6065/VKSTC-V3 ngày 20/10/2026 của VKSND Tối cao. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu BHXH cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc hai cơ quan, VKSND Khu vực 1 - Thanh Hóa và các điểm cầu BHXH cơ sở, VKSND khu vực trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phổ biến Quy chế phối hợp số 01.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15, Công văn số 6065/VKSTC-V3 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gian lận, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh.

Đại diện BHXH báo cáo tình hình chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đến hết tháng 9/2026 số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh hơn 1.411 tỷ đồng, chiếm 8,14% số phải thu. Bên cạnh tình trạng chậm đóng, trốn đóng, cơ quan BHXH còn phát hiện những vi phạm, sai sót trong giải quyết và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm.

Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh có 78 hồ sơ hưởng chế độ BHXH hằng tháng phải thu hồi với tổng số tiền khoảng 6,81 tỷ đồng, trong đó mới thu hồi được khoảng 2,35 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực BHYT, chi phí khám, chữa bệnh 9 tháng tăng gần 10% so với cùng kỳ; qua giám sát phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và chi phí điều trị tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong 9 tháng năm 2026 BHXH tỉnh đã kiểm tra trực tiếp 131 đơn vị, đạt 98,5% kế hoạch được giao; kiến nghị thu hồi về các quỹ khoảng 1,452 tỷ đồng, truy đóng cho 226 lao động thuộc đối tượng tham gia bắt buộc với số tiền khoảng 2,463 tỷ đồng; lập 11 biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt khoảng 1,411 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc xử lý các doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm đóng kéo dài, không hợp tác vẫn gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Đức Tùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đề xuất hai ngành thống nhất đầu mối, quy trình trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp rà soát, phân loại các doanh nghiệp chậm đóng kéo dài, số tiền lớn để đánh giá dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đồng thời, lựa chọn các doanh nghiệp còn hoạt động, còn người lao động nhưng nợ đóng lớn để tổ chức làm việc liên ngành, yêu cầu giải trình và xây dựng lộ trình khắc phục.

Đối với các khoản nợ khó thu, hai ngành phối hợp rà soát điều kiện, hồ sơ để xem xét khởi kiện vụ án dân sự theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 .

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong thu thập hồ sơ, chứng cứ, xác định dấu hiệu vi phạm; đề xuất tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, duy trì trao đổi thông tin định kỳ hằng quý và đột xuất đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động.

Thông qua hội nghị, hai ngành hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận, trốn đóng, vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo đảm an toàn các quỹ bảo hiểm và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà