Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại các xã miền núi

Sáng 25/8, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 trên địa bàn các xã Cẩm Thạch, Điền Lư, Bá Thước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực sạt lở tại thôn Chiềng Thành Công, xã Cẩm Thạch.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn và các địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực hồ Pen Chim, xã Cẩm Thạch.

Tại xã Cẩm Thạch, đoàn kiểm tra các khu vực sạt lở đất và có nguy cơ sạt lở tại thôn Chiềng Thành Công, đường làng Muốt và khu vực hồ Pen Chim.

Theo báo cáo của địa phương, khu vực này có 34 hộ có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Địa phương đã sơ tán 18 hộ nằm trong vùng trọng yếu đến nơi an toàn; trong đó 8 hộ tạm trú tại Trường THCS và 10 hộ về nhà người thân trong thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra vị trí khu tái định cư thôn Cò Luyện, xã Điền Lư.

Tại xã Điền Lư, đoàn kiểm tra vị trí khu tái định cư thôn Cò Luyện - nơi có 19 hộ thuộc diện có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Tại xã Bá Thước, đoàn kiểm tra cầu tràn suối Đúc ở thôn Cả - vị trí đang ngập, khiến 258 hộ dân bị chia cắt tạm thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường động viên người dân thôn Cả, xã Bá Thước đang sơ tán tại khu vực trường học.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Trọng tâm là rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ cao, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, các cầu tràn và điểm giao thông xung yếu để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Các địa phương đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân lên trên hết. Đối với những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm phải chủ động sơ tán khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, cần bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho người dân trong thời gian sơ tán; thường xuyên nắm chắc tình hình, cập nhật diễn biến mưa lũ và nguy cơ sạt lở để có biện pháp xử lý phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm hỏi, động viên người dân thôn Cò Luyện, nơi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Đối với các khu vực cầu tràn, ngầm, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, các địa phương phải bố trí lực lượng trực, cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại; tuyệt đối không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm khi nước lũ dâng cao. Đồng thời, chủ động phương án bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết, nhất là tại những khu dân cư có khả năng bị chia cắt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng chức năng và các địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24h, tăng cường kiểm tra tại cơ sở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý ngay khi có tình huống phát sinh.

Trong quá trình ứng phó, phải thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan hoặc chậm trễ trong xử lý tình huống.

Lê Hợi