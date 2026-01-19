Philippines phát hiện mỏ khí đốt khổng lồ ở Biển Đông

Ngày 19/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, nước này đã phát hiện một trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ tại khu vực khai thác ngoài khơi ở Biển Đông. Đây là phát hiện khí tự nhiên đầu tiên của Philippines sau hơn một thập kỷ. Tổng thống Marcos cho rằng, sự kiện này báo hiệu khả năng mở rộng công suất khai thác khí đốt của Philippines trong tương lai.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. thông báo về phát hiện khí đốt tự nhiên quy mô lớn tại Malampaya East-1, với các thử nghiệm ban đầu cho thấy sản lượng mạnh mẽ và tạo động lực mới cho an ninh năng lượng của Philippines. Ảnh: Tribune

Theo thông tin được Tổng thống Marcos công bố, khoảng 2,8 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên đã được xác định tại giếng Malampaya East 1, nằm cách mỏ Malampaya hiện hữu khoảng 5 km về phía đông, gần đảo Palawan. Lượng khí đốt này được ước tính có thể đáp ứng nhu cầu điện năng cho khoảng 5,7 triệu hộ gia đình trong vòng một năm.

Theo Reuters, mỏ Malampaya nằm ngoài khơi tỉnh Palawan, trong khu vực Biển Đông, hiện là nguồn cung năng lượng quan trọng của Philippines. Tổng thống Marcos nhận định phát hiện mới, lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, cho thấy khả năng mở rộng sản lượng khai thác khí đốt của quốc gia này trong thời gian tới.

Các kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng Malampaya East 1 đạt lưu lượng khai thác khoảng 1,6 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, cho thấy tiềm năng thương mại đáng kể.

Mỏ khí Malampaya East 1. Ảnh : Inquirer

Ngoài khí đốt tự nhiên, khu vực phát hiện mới còn chứa condensate, một dạng nhiên liệu lỏng có giá trị cao, được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ chính phủ Philippines trong việc bảo đảm và ổn định nguồn cung điện.

Philippines hiện có chi phí năng lượng thuộc nhóm cao trong khu vực và đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khi mỏ Malampaya, nơi cung cấp khoảng 40% sản lượng điện cho đảo Luzon được dự báo sẽ suy giảm sản lượng trong vài năm tới.

Nhật Lệ

Nguồn: ANC, Reuters, Nikkei Asia