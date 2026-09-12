Phiên chợ truyền thông chống rác thải nhựa

Sáng 12/9, tại chợ Nga Sơn, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Nga Sơn tổ chức “Phiên chợ truyền thông chống rác thải nhựa” nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Các đại biểu chứng kiến Câu lạc bộ Nữ tiểu thương chợ Nga Sơn ký cam kết thực hiện các giải pháp phòng, chống rác thải nhựa.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ tiểu thương và Nhân dân thực hiện tốt các nội dung: thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; xây dựng môi trường chợ sạch, văn minh; phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động và duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trong chương trình.

Lựa chọn chợ Nga Sơn làm địa điểm tổ chức, Hội LHPN tỉnh mong muốn đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với người dân, vận động người bán và người mua cùng hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần; ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện phân loại, thu gom rác đúng quy định, từng bước hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng.

Hưởng ứng “Phiên chợ truyền thông phòng chống rác thải nhựa”, đại diện Câu lạc bộ Nữ tiểu thương chợ Nga Sơn đã cam kết nghiêm túc bằng những hành động cụ thể, thiết thực vì một môi trường không có rác. Ban Quản lý chợ, chi hội trưởng, đại diện nữ tiểu thương kinh doanh tại chợ ký cam kết phân loại và phòng chống rác thải nhựa.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh trao mô hình “Ngôi nhà xanh” cho đại diện khu dân cư tại xã Nga Sơn.

Các đơ vị đồng hành Hội LHPN tỉnh trao thùng đựng rác cho các khu dân cư trên địa bàn xã Nga Sơn.

Lãnh đạo xã Nga Sơn trao “Giỏ quà xanh” cho hội viên, phụ nữ xã.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao 3 mô hình “Ngôi nhà xanh”, 50 thùng đựng rác cho các khu dân cư. Xã Nga Sơn tặng 100 “Giỏ quà xanh” cho hội viên, phụ nữ.

Các đại biểu cũng đã tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm tái chế rác thải nhựa.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa.

Các đại biểu cùng hội viên tham gia dọn vệ sinh tại chợ Nga Sơn.

Ngay sau chương trình, hội viên, phụ nữ xã Nga Sơn đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải tại khu vực xung quanh chợ. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, văn minh trên địa bàn.

Lê Hà