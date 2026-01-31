Phát triển du lịch xanh, giàu bản sắc

Với lợi thế nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng, phong phú cùng văn hóa, phong tục, tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Thái còn được lưu giữ, những năm qua xã Pù Luông đặc biệt chú trọng đến việc phát triển du lịch xanh, xem là đây hướng đi bền vững thúc đẩy du lịch của địa phương phát triển.

Người dân xã Pù Luông xây dựng không gian dệt thổ cẩm theo hướng gần gũi thiên nhiên để thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm.

Thôn Đôn luôn là điểm du lịch xanh thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm suốt 4 mùa. Đến đây vào bất cứ mùa nào du khách cũng đều được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên từ việc ngắm ruộng bậc thang đến tham quan hang động, suối, thác nước len lỏi giữa những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt với nhiều loại động, thực vật phong phú và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng núi, đi bộ đường dài, trekking leo núi...

Nhưng điều làm nên sức hút du khách không chỉ ở cảnh sắc thiên nhiên, mà đến thôn Đôn du khách còn được tham quan, lưu trú trong những ngôi nhà sàn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Thái và thưởng thức nhiều món đặc sản như gà nướng, cơm lam, xôi ngũ sắc...

Là một trong những hộ làm homestay theo hướng xanh, thân thiện với môi trường ở thôn Đôn từ năm 2021, anh Hà Văn Hiếu chia sẻ: "Ở thôn Đôn các hộ làm homestay đã chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch xanh, từ việc làm homestay thân thiện với môi trường, đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch xanh nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Homestay của gia đình tôi cũng xây dựng theo hướng nhà sàn, tập trung vào việc tạo không gian nghỉ dưỡng thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên và phát huy giá trị văn hóa bản địa của người dân tộc Thái sinh sống trong thôn. Homestay của gia đình có 1 nhà sàn cộng đồng và 3 phòng riêng với sức chứa khoảng 50 du khách lưu trú qua đêm. Từ khi đi vào hoạt động tôi tiếp tục đầu tư làm mới cảnh quan, mua sắm thêm vật dụng tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, nên luôn thu hút đông đảo du khách lưu trú".

Những chuyển động từ du lịch xanh ở thôn Đôn không chỉ qua lời kể của những người làm homestay, mà còn được cảm nhận rõ qua trải nghiệm của du khách đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong cả nước. Du khách Trịnh Ngọc Thúy ở Hà Nội, chia sẻ: "Thôn Đôn hiện vẫn giữ được vẻ hoang sơ hiếm có, cảnh quan thiên nhiên luôn xanh mát, thoáng đãng, hòa quyện vào nhau tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Không chỉ vậy, khi tới đây được ở trong những ngôi nhà sàn, thưởng thức bữa cơm có những món ăn đặc sản của người Thái, tối đến được hòa vào những làn điệu dân ca, khua luống, nhảy sạp cùng bà con, đã góp phần tạo nên những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn cho chúng tôi".

Có thể thấy, từ việc phát triển du lịch xanh đã mang đến nhiều trải nghiệm và tạo thêm sức hấp dẫn du khách đến với mảnh đất Pù Luông. Không chỉ vậy, việc phát triển du lịch xanh còn “giữ chân” được nhiều người trẻ ở lại quê hương để khởi nghiệp, mở homestay, phát triển nông sản sạch phục vụ du khách. Cùng với đó, du lịch xanh còn là “cầu nối” đưa văn hóa của đồng bào dân tộc Thái nơi đây đến gần hơn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, đó là những hình ảnh về ruộng bậc thang mùa lúa chín, về điệu nhảy sạp, khua luống bên ánh lửa đêm, hay nụ cười của người dân vùng cao trong ngôi nhà sàn thân thiện...

Nhờ vậy, xã Pù Luông luôn xác định phát triển du lịch xanh là dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, hướng đi đúng đắn, vừa giúp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân. Khẳng định hiệu quả từ du lịch xanh mang lại, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pù Luông Hà Quý Tôn cho biết: "Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, người làm du lịch tại đây tích cực bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương; tăng cường thành lập các câu lạc bộ, đội văn nghệ và tích cực hoạt động để biểu diễn phục vụ du khách... Cùng với đó, xã cũng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với tiềm năng và bản sắc riêng của Pù Luông, trong đó nổi bật là du lịch trekking".

Bên cạnh đó, xã sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề dành cho người dân địa phương về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách du lịch, chế biến món ăn đặc sản và hướng dẫn viên bản địa, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm du lịch cộng đồng. Hỗ trợ các hộ làm du lịch trên địa bàn cải tạo, nâng cấp hệ thống homestay theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, tiện nghi nhưng vẫn giữ nét mộc mạc truyền thống. Khuyến khích phát triển mô hình du lịch xanh sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, nước, giảm rác thải nhựa, sử dụng vật liệu tự nhiên để góp phần xây dựng hình ảnh du lịch bền vững và có trách nhiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt