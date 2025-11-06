Phạt tới 1 triệu đồng nếu không có ghế an toàn khi chở trẻ em trên xe ôtô

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông Đường bộ, từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên xe ôtô bắt buộc phải có thiết bị an toàn, nếu không sẽ bị xử phạt lên tới 1 triệu đồng.

Giảm chấn thương, tỷ lệ tử vong trẻ em

Tại buổi hội thảo tuyên truyền quy định pháp luật mới về thiết bị an toàn cho trẻ trên ôtô do Ủy ban An toàn giao thông và Quỹ phòng chống Thương vong châu Á (Tổ chức AIP) vào sáng ngày 6/11, theo báo cáo an toàn giao thông đường bộ toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn các quốc gia phát triển có quy định rất cụ thể về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô. Đến nay, có gần 100 quốc gia ban hành luật trẻ em khi tham gia giao thông trên ôtô cá nhân phải sử dụng thiết bị an toàn.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, quy định này càng trở nên có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh số lượng ôtô của Việt Nam đang tăng rất nhanh (hàng năm có tới 400.000-500.000 xe ôtô đăng ký mới, lưu lượng xe ôtô trên nhiều tuyến đường chính tăng trên 10% so với năm trước), nhiều tuyến đường mới với chất lượng cao được đưa vào khai thác sử dụng, cho phép tốc độ khai thác cao hơn.

“Có thể khẳng định đây là một quy định tiên tiến, một bước tiến lớn trong việc bảo vệ trẻ em trong tham gia giao thông tại Việt Nam," ông Thành nhấn mạnh.

Đánh giá đây là một quy định rất tiến bộ, cung cấp bảo vệ tốt hơn với trẻ em trên ôtô, ông Dương Kim Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương (Trường Đại học Y tế công cộng) cho biết hệ thống thiết bị an toàn cho trẻ em đã được chứng minh là giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và tử vong cho trẻ em trong các vụ va chạm giao thông. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng thiết bị an toàn đúng cách có thể giảm tới 70% tỷ lệ tử vong cho trẻ sơ sinh và 54% cho trẻ nhỏ.

Báo cáo của Hiệp Hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu (GRSP) cho thấy thiết bị an toàn cho trẻ em có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong (giảm từ 34-81%), giảm các chấn thương nghiêm trọng (35-72%) và các chấn thương khác của trẻ (25-58%) trong các vụ va chạm giao thông.

Kiến nghị chỉ áp dụng ôtô cá nhân

Về tiêu chuẩn thiết bị an toàn, ông Tuấn thông tin thêm, hiện nay cơ quan chức năng đã ban hành tiêu chuẩn thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô tại Việt Nam, đây chính là căn cứ quan trọng để các tổ chức tham khảo trong quá trình, sản xuất phân phối. Cũng giống như đội mũ bảo hiểm, người dân cần sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn. Giá một thiết bị đạt chuẩn dao động từ 1,5-2 triệu đồng.

Trả lời về việc các xe tuyến đưa đón học sinh, xe buýt sẽ gặp khó khăn khi quy định triển khai thiết bị ghế ngồi an toàn có hiệu lực từ đầu năm 2026, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, trên thế giới đánh giá nhóm đối tượng phải triển khai thiết bị an toàn cho trẻ em chỉ là xe ôtô cá nhân, là loại phương tiện chạy tốc độ cao, người chở luôn biết được nhu cầu chuyến xe và có sự chuẩn bị lắp ghế.

“Đối với loại hình xe vận tải công cộng, xe đưa đón học sinh thách thức hơn nhiều. Xe kinh doanh vận tải và vận tải công cộng chạy tốc độ thấp, trong khi lái xe rất khó dự báo được nhu cầu phụ huynh chở trẻ em và có khuyến cáo lựa chọn tuyến bố trí được có một vài ghế cho trẻ em,” ông Minh nói thêm.

Chiểu theo quy định luật hiện nay của nước ta sẽ áp dụng tất cả các loại phương tiện khi chở trẻ em bắt buộc phải có thiết bị an toàn, ông Minh cho biết Ủy ban An toàn giao thông đã có kiến nghị cơ quan soạn thảo loại trừ xe kinh doanh vận tải và xe vận tải công cộng, chỉ áp dụng với xe cá nhân./.

Theo TTXVN