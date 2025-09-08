Phát huy vai trò của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Từ ngày 1/7/2024 các địa phương trong tỉnh đã ra mắt tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) của thôn, bản, tổ dân phố. Qua hơn 1 năm đi vào hoạt động, lực lượng này đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của công an cấp xã, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Công an phường Tĩnh Gia phối hợp với lực lượng ANTT ở cơ sở tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn.

Đều đặn vào các buổi tối, tổ bảo vệ ANTT khu phố 3, phường Tĩnh Gia lại ra quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Được tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo của công an phường, tổ bảo vệ ANTT khu phố 3 đã nêu cao ý chí quyết tâm, không ngại khó, tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; thông báo và hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ các đối tượng, từ đó ngăn chặn, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Ông Lương Văn Châu, Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT khu phố 3 cho biết: "Là địa bàn tương đối rộng, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng nên trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi đều cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ ANTT khu phố 3 đã tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn công dân trong độ tuổi đến làm căn cước theo quy định; hướng dẫn cài đặt định danh điện tử; quản lý người nghiện sau cai; tham gia giúp Nhân dân khắc phục thiên tai...

Còn tại thôn 5, phường Đông Tiến, tổ bảo vệ ANTT đã tích cực nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Từ tháng 7/2024 đến nay, các thành viên trong tổ luôn phối hợp với công an phường và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 vụ việc liên quan đến trộm cắp, gây rối trật tự.

Ông Hoàng Văn Tâm, trưởng thôn 5 cho biết: Từ khi có lực lượng ANTT cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn vào buổi tối giúp Nhân dân trong thôn yên tâm hơn. Được tuyên truyền, nhắc nhở, bà con cũng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp vặt.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ngày 1/7/2024 các địa phương trong tỉnh đã ra mắt tổ bảo vệ ANTT của thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 4.351 tổ bảo vệ ANTT với 12.579 thành viên tham gia. Các tổ này được thành lập trên cơ sở kiện toàn từ 3 lực lượng đang tồn tại, gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần không ngại khó, nỗ lực cố gắng, bám địa bàn cơ sở, tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trong đó, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thông báo và hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ các đối tượng, từ đó ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT đã hỗ trợ đắc lực công an cấp xã vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý hành chính về trật tự xã hội; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động và hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông. Cùng với đó, các tổ bảo vệ ANTT đã tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để triển khai hiệu quả đợt cao điểm cấp căn cước cho công dân, các tổ bảo vệ ANTT đã tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn công dân trong độ tuổi đến làm căn cước theo quy định, đồng thời bảo đảm ANTT, bảo vệ tài sản của Nhân dân tại các điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 và số 5 vừa qua, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng lực lượng công an cấp xã không quản ngại vất vả, xuyên đêm, căng mình hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi tránh mưa lũ an toàn, đồng thời khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp cây cối bị đổ, gãy và sửa lại nhà cửa, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa bão...

Với tinh thần trách nhiệm, vì sự ổn định và bình yên trong từng thôn xóm, bản làng, khu dân cư, sau hơn 1 năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an cấp xã trên 3.600 tin báo liên quan đến tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ công an cấp xã giải quyết gần 2.700 vụ việc thông qua tin báo; phát hiện trên 300 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT, gần 1.600 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; hỗ trợ 187 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và 456 lượt về công tác cứu nạn, cứu hộ; duy trì hoạt động gần 900 mô hình tự quản về ANTT và ra mắt 80 mô hình tự quản về ANTT. Hỗ trợ lực lượng công an cấp xã tiến hành trên 100 nghìn lượt tuần tra Nhân dân, phát hiện, ngăn chặn, xử lý gần 500 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT. Phối hợp, hỗ trợ công an cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục 14.629 người chấp hành án tại xã, phường; gần 2.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú...

Những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh là hết sức quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh củng cố xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng vững mạnh, bảo đảm tốt ANTT trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Quốc Hương