Phát huy vai trò “cầu nối” trong công tác nhân đạo

Với phương châm “Ở đâu có người cần giúp đỡ - ở đó có chữ thập đỏ”, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) đã tập trung chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội CTĐ tỉnh trao hỗ trợ cho người dân xã Yên Nhân bị thương do bão số 5.

Cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão đã khiến một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng. Hội CTĐ đã nhanh chóng huy động mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ cho người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ. Ngay sau bão, Hội CTĐ đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức đến các xã: Yên Nhân, Bát Mọt... hỗ trợ nhu yếu phẩm, hàng hóa và động viên tinh thần người dân, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Tuyên (xã Yên Nhân), bị thương do bão số 5, chia sẻ: “May mắn thoát chết nhưng tôi vẫn đang sống trong lo lắng. Nhà bị sập, đất đá hiện vẫn che ngập nhà, tôi lại bị gãy chân, không biết bao giờ mới vượt qua được mất mát này. Nhận được quà hỗ trợ của Hội CTĐ và các tổ chức, cá nhân tôi rất cảm động”.

Không chỉ hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, Hội CTĐ còn thường xuyên trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, bệnh viện. Trong tháng 7 vừa qua, để động viên tinh thần, hỗ trợ những trẻ em điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Hội CTĐ đã kêu gọi các nhà hảo tâm, phối hợp tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa máu thận. Những phần quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm của cộng đồng với những mảnh đời khó khăn.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Xác định hoạt động trợ giúp nhân đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hội CTĐ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái của người dân. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hội đã phân công cán bộ, tình nguyện viên thường xuyên bám sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình các gia đình, đối tượng gặp rủi ro, hoạn nạn để hỗ trợ và kêu gọi hỗ trợ kịp thời”.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã trợ giúp cho hơn 60.000 lượt đối tượng với tổng trị giá hơn 35,2 tỷ đồng. Nhiều mô hình, phong trào được triển khai sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm, thích ứng với điều kiện tình hình mới. Chất lượng và hiệu quả trong hoạt động nhân đạo được nâng cao, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, bám sát cơ sở và tất cả vì đối tượng cần trợ giúp”.

Nổi bật trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo của Hội CTĐ là phong trào “Tết Nhân ái”. Phong trào được triển khai hằng năm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Như năm 2025, các cấp hội CTĐ đã vận động và tổ chức trao tặng được 53.312 suất quà với tổng trị giá hơn 28,2 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện “Tháng Nhân đạo” các cấp hội đã huy động và triển khai các hoạt động hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 3,4 tỷ đồng.

Các chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, trợ giúp cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ ngư dân, trao hơn 400 suất quà, xây 3 ngôi nhà cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thông qua hoạt động trong các chương trình của Hội CTĐ và các tình nguyện viên CTĐ, hàng nghìn bệnh nhân được hỗ trợ suất ăn; hàng trăm trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, học bổng... nhân dịp lễ, tết.

Các cấp hội CTĐ còn tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hiến máu tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, huy động nguồn lực tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 13.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; tặng sữa, thực phẩm dinh dưỡng cho học sinh nghèo vùng cao.

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và hội CTĐ các cấp đã phối hợp tổ chức thành công 47 sự kiện và ngày hội hiến máu tình nguyện; tiếp nhận được hơn 27.000 đơn vị máu an toàn. Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị và cấp cứu bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Để phát huy vai trò “cầu nối” trong công tác nhân đạo, các cấp hội CTĐ sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó, chú trọng đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, công khai, minh bạch, hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền về các hoạt động nhân đạo từ thiện. Các hoạt động của hội được công khai trên fanpage và facebook. Qua đó, góp phần chung tay cùng các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Thùy Linh