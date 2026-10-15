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Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, lan tỏa nghĩa tình thanh niên xung phong

Tiến Dũng
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/10, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, lan tỏa nghĩa tình thanh niên xung phong

Sáng 15/10, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, lan tỏa nghĩa tình thanh niên xung phong

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh chúc mừng Ban Công tác nữ thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, Ban Công tác nữ đã tích cực tham mưu cho Hội Cựu TNXP các cấp triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nữ cựu TNXP trên địa bàn tỉnh.

Ban Công tác nữ đã đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên nữ cựu TNXP là thương binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế được duy trì, lan tỏa tại các địa phương, phát huy tinh thần tương thân tương ái, gắn kết hội viên.

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, lan tỏa nghĩa tình thanh niên xung phong

Tiết mục giao lưu văn nghệ của hội viên nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Những lời ca, tiếng hát được thể hiện bằng tình cảm chân thành, niềm tự hào của các nữ cựu TNXP, góp phần tái hiện những năm tháng thanh xuân sôi nổi, tinh thần dũng cảm, kiên cường và những đóng góp thầm lặng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiến Dũng

Từ khóa:

#Phụ nữ Việt Nam #Hội Cựu TNXP tỉnh #Phát huy truyền thống #Cựu thanh niên xung phong #xây dựng và bảo vệ Tổ quốc #Tọa đàm #Thực hành tiết kiệm #Hoàn cảnh khó khăn #Phát triển kinh tế #Giải phóng dân tộc

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