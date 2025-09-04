(Baothanhhoa.vn) - Sáng nay (4/9), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Phá mọi kỷ lục, giá vàng SJC trong nước tiến sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng

Sáng nay (4/9), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh, lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Phá mọi kỷ lục, giá vàng SJC trong nước tiến sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 131,5-133,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước cùng tăng thêm 500.000 đồng/lượng phiên sáng nay.

Cũng diễn biến trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 126,1-129,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp thông báo từ 126,5-129,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.543 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương 113,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.248 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.160 - 26.510 đồng/USD, tăng 2 đồng. Tương tự, Ngân hàng BIDV và Eximbank cũng tăng 2 đồng, hiện giao dịch từ 26.160-26.510 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Tuy nhiên, Ngân hàng VietinBank niêm yết từ 26.200-26.508 đồng/USD (mua vào/bán ra), lại không có biến động so với chốt phiên trước./.

Theo TTXVN



Từ khóa: Giá vàng sjc Công ty Thông báo Doanh nghiệp Kỷ lục Ngân hàng nhà nước Niêm yết Tỷ giá trung tâm Vietcombank Tỷ giá usd

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app