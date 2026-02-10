Palestine đề nghị Liên đoàn Ả Rập họp khẩn sau các quyết định mới của Israel ở Bờ Tây

Palestine vừa đề nghị Liên đoàn Ả Rập (AL) triệu tập phiên họp bất thường cấp đại diện thường trực sau các quyết định mới của Israel liên quan hoạt động quản lý và định cư tại Bờ Tây, động thái được phía Palestine đánh giá là làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Israel đưa ra các quyết định mới liên quan đến hoạt động quản lý và định cư tại Bờ Tây. Ảnh: The times of israel.

Theo đó, đại sứ Palestine tại AL Muhannad Al-Aklouk ngày 9/2 đã gửi đề nghị khẩn, kêu gọi thảo luận các biện pháp mà ông cho là mang tính “leo thang” của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo tuyên bố, các động thái này bao gồm mở rộng hoạt động định cư, phá dỡ nhà ở, tịch thu đất công và đất tư, cùng việc điều chỉnh cơ chế quản lý tại thành phố Hebron. Phía Palestine cũng cho rằng các thay đổi liên quan khu vực Nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi có thể tác động đến quy chế hiện nay của địa điểm này.

Palestine nhận định các quyết định trên là sự tiếp nối chính sách mở rộng kiểm soát thực địa, có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi các nước Arab có biện pháp ở nhiều cấp độ nhằm ngăn chặn các bước đi mới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng một số nước gồm Ả rập Xe út, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ẩ Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Indonesia, Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về các chính sách mới của Israel liên quan thủ tục đăng ký đất đai và thu hồi tài sản tại Bờ Tây. Nhóm nước này cho rằng các biện pháp đó có thể làm thay đổi thực trạng pháp lý và hành chính tại khu vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình.

Ngoại trưởng một số nước ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về các chính sách mới của Israel liên quan thủ tục đăng ký đất đai và thu hồi tài sản tại Bờ Tây. Ảnh: Jordan News.

Chủ tịch Nghị viện Ả rập Mohamed bin Ahmed Al-Yammahi cũng lên tiếng cho rằng các quyết định của Israel là bước đi “nguy hiểm,” đi ngược các nguyên tắc luật pháp quốc tế và có thể tác động đến hiện trạng pháp lý, lịch sử tại các vùng lãnh thổ Palestine. Ông kêu gọi Liên hợp quốc và các cơ chế pháp lý quốc tế quan tâm, theo dõi sát diễn biến.

Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại. Người phát ngôn phụ trách đối ngoại của EU Anouar El Anouni cho biết, khối này không ủng hộ việc mở rộng quyền kiểm soát của Israel tại Bờ Tây, cho rằng động thái này đi ngược các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy lộ trình giải pháp toàn diện cho Gaza và khu vực. EU đồng thời nhấn mạnh các quy định trong Hiệp định Oslo liên quan thẩm quyền dân sự tại các khu vực do chính quyền Palestine quản lý.

Những phản ứng trên cho thấy vấn đề Bờ Tây tiếp tục thu hút sự chú ý không chỉ của Palestine mà cả các nước Ả rập và nhiều bên quốc tế, trong bối cảnh các kênh ngoại giao vẫn được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng nhằm kiểm soát căng thẳng.

Thu Uyên

Nguồn: The times of israel, Jordan news.