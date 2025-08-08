Ngày 7/8 (theo giờ Mỹ), công ty công nghệ OpenAI có trụ sở tại Mỹ đã trình làng phiên bản ChatGPT thế hệ mới được mong đợi lâu nay với tên gọi ChatGPT-5.

Ngày 7/8 (theo giờ Mỹ), công ty công nghệ OpenAI có trụ sở tại Mỹ đã trình làng phiên bản ChatGPT thế hệ mới được mong đợi lâu nay với tên gọi ChatGPT-5.

OpenAI trình làng phiên bản ChatGPT-5 với những cải tiến đáng kể

Phiên bản mới ChatGPT-5 là một công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) mang đầy đủ các nét đặc trưng của hãng, trang bị những cải tiến “đáng kể” về khả năng Trí tuệ Nhân tạo, trong bối cảnh cuộc đua toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ này diễn ra ngày càng quyết liệt.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành OpenAI, Sam Altman, đánh giá phiên bản mới nhất này là "mô hình Trí tuệ Nhân tạo toàn diện, một bước tiến đáng kể hướng tới các mô hình thực sự có khả năng."

Dù vậy, ông Altman cũng lưu ý vẫn còn một chặng đường dài và nhiều việc phải hoàn thành để phát triển được một công cụ AI tổng quát (AGI) có thể suy nghĩ giống như con người

Chuyên gia công nghệ Michelle Pokrass thuộc nhóm phát triển cho biết thêm GPT-5 đặc biệt thành thạo trong việc sử dụng AI như một “tác nhân” độc lập xử lý các tác vụ máy tính, được kỳ vọng có thể tạo chương trình phần mềm theo yêu cầu - gọi là "mã hóa rung cảm."

OpenAI ra mắt ChatGPT-5 một ngày sau khi hãng công nghệ này thông báo đồng ý để Chính phủ Mỹ sử dụng phiên bản ChatGPT được thiết kế cho doanh nghiệp trong 1 năm với giá chỉ 1 USD.

Bên cạnh đó, OpenAI cho biết thêm ChatGPT-5 sẽ được triển khai miễn phí cho tất cả 700 triệu người dùng mỗi tuần hiện nay./.

Theo TTXVN



