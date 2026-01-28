Trung Quốc “bật đèn xanh” cho lô chip AI H200 đầu tiên của Nvidia

Ngày 28/1, các nguồn tin cho hay Trung Quốc đã chính thức phê duyệt việc nhập khẩu lô chip Trí tuệ nhân tạo (AI) H200 đầu tiên của Nvidia. Đây là sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Trung Quốc khi tìm cách cân bằng giữa nhu cầu cấp thiết về phần cứng AI và nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghệ trong nước.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc) hồi năm ngoái. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Sự chấp thuận này được đưa ra vào thời điểm Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này.

Lô hàng đầu tiên chủ yếu được phân bổ cho 3 công ty Internet lớn của Trung Quốc, trong khi các doanh nghiệp khác đang xếp hàng chờ các đợt phê duyệt tiếp theo.

Các báo cáo phân tích thị trường chỉ ra rằng diễn biến này có lợi cho Alibaba, Tencent và ByteDance (công ty mẹ của TikTok) - những đơn vị đang đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI. Trước đó, Alibaba từng bày tỏ quan tâm đến việc mua tới 200.000 chip H200 từ Nvidia.

Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng việc cấp phép này có thể đi kèm điều kiện các công ty phải mua song song chip nội địa. Trong thời gian qua, các quy định của Trung Quốc thường khuyến khích các gã khổng lồ công nghệ ưu tiên giải pháp thay thế trong nước từ các công ty như Huawei, Cambricon, T-Head của Alibaba hay Kunlunxin của Baidu.

Thông tin tích cực này xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu Nvidia (NVDA) đi ngang kể từ tháng 8/2025 và dao động quanh vùng 180 USD. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này tăng chưa đến 1%, tụt lại phía sau đà tăng của thị trường chung.

Trung Quốc từng chiếm 20-30% doanh thu của Nvidia trước khi các hạn chế xuất khẩu của Mỹ có hiệu lực. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý, Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress thừa nhận doanh thu tại Trung Quốc dù có tăng trưởng nhờ các sản phẩm tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi có các biện pháp đó.

Bất chấp những biến động ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của Nvidia. Theo dự báo của chuyên trang thông tin tài chính Barchart, giới chuyên gia hiện xác định mức giá mục tiêu trung bình cho cổ phiếu NVDA là 254,81 USD, tương ứng với tiềm năng tăng giá 36%./.

Theo TTXVN