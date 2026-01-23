Ông Zelensky thông báo đàm phán 3 bên đầu tiên Nga - Mỹ - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong hai ngày 23-24/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA.

Được biết, ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên khi xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22/1. Tổng thống Ukraine đã đến Davos dự họp bất chấp việc ông trước đó đã ra tín hiệu sẽ vắng mặt tại sự kiện để giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước.

Ông Zelensky cho biết: “Đội ngũ của Mỹ sẽ đến Moscow hôm nay. Họ đã chờ đợi cuộc gặp của chúng tôi với Tổng thống Trump và bây giờ họ sẽ đi. Đội ngũ của tôi sẽ gặp đội ngũ của Mỹ và tôi nghĩ đó sẽ là cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại UAE”, tuy nhiên ông không đề cập rõ ràng đến sự tham gia của Nga trong các cuộc thương lượng sắp tới.

Cả Moscow và Washington đều chưa xác nhận cuộc đàm phán 3 bên “sắp diễn ra”. Phía UAE cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự kiện.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc tiếp xúc riêng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp kín trong 1 giờ với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Kyiv Independent,

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp giữa hai Tổng thống Trump - Zelensky diễn ra trong khoảng 1 giờ tại Davos hôm (22/1), sau khi Tổng thống Mỹ chủ trì lễ công bố và ký thỏa thuận thành lập Hội đồng Hòa bình. Được biết, hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc gặp tốt đẹp” tại Davos.

Trao đổi với báo giới sau đó, ông Trump cũng xác nhận cuộc đối thoại với ông Zelensky diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo vẫn còn “một chặng đường dài” để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các quan chức trong chính quyền Trump dự kiến tiếp theo ​​sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Điện Kremlin ở Moscow. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp với 3 đặc phái viên Mỹ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo đó vào tối 22/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón 3 quan chức Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Donald Trump, doanh nhân Jared Kushner, và ông Josh Gruenbaum, người mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Hội đồng Hòa bình, cơ quan có nhiệm vụ chấm dứt các xung đột quốc tế.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, và người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga, ông Kirill Dmitriev, cũng tham gia cuộc hội đàm.

Được biết, vài phút sau khi cuộc thảo luận bắt đầu, Nga đã tiến hành một chuyến tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược - động thái thường xuyên được Moscow sử dụng nhằm phô trương sức mạnh và khả năng răn đe.

Thu Uyên

Nguồn; RT, AFP.